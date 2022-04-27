立院審外交部預算解凍案 立委關切援烏運費怎麼付

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（中央社記者黃雅詩27日電）外交部日前募集民間援烏愛心物資，衍生2億多元鉅額運費，引起朝野立委關切。立院今天審議外交部預算解凍案，民進黨外委會召委羅致政提醒外交部不要把解凍預算全拿去付運費。

國民黨立委吳斯懷表示，他曾當過紅十字會秘書長，在311日本海嘯時，他曾提醒外交部千萬不要辦理民間物資捐贈，「在台灣募集物資再用DHL空運是把豆腐變成黃金價」，外交部當初應妥善規劃，可到波蘭、芬蘭購買物資就近運送。

立院外交委員會今天審議外交部預算解凍案，外交部次長俞大㵢列席備詢。外交部在書面報告指出，遭凍結預算的53案共計約2億3856萬元，須提出書面報告後始得動支，外交部鑒於政府資源有限，一向秉持撙節原則如實編列相關預算，希望立院同意解除各凍結案。

多位立委關切援烏愛心物資運費2億多元將由誰支付，羅致政表示，外交部長吳釗燮日前在立院答詢時稱會向行政院請求幫助，為何外交部後來又發布新聞稿說沒有向行政院請求支援？

羅致政當場請行政院主計處人員釐清是否收到外交部請求，政院主計處人員答詢指出「外交部有先來溝通」，目前會優先以外交部自有經費或原預算調整支應，若不夠再依序動用第一、二預備金。」

羅致政表示，愛心無價，但送愛心出去有價，愛心募資活動已結束近一個月，他向外交部調閱最終物資統計表，一直要不到，「會不會發大筆運費送出500噸都是奶粉?」台灣送出一堆物資卻沒列細項，受贈方如何消化處理? 他認為外交部應說清楚。

俞大㵢表示，最多是衛生、清潔用品、睡袋，因為量很大，只知道總重量，無法知道具體細項，物資不會送不出去，因為像台灣這麼踴躍的國家不多，運費雖超過物資本身價值，但「烏克蘭難民收到物品上若有台灣小孩的畫畫，是很溫馨的事。」

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民進黨立委林靜儀引用巴黎援助成效宣言指出，國際援助重要精神是要符合在地需求，在台灣買到商品標示都是中文，或許烏克蘭民眾看不懂標示反而是負擔，過去她辦國際援助，就曾因台灣商品製造日期是標示中華民國幾年，「人家一收到就以為過期11年」。

國民黨立委溫玉霞說，外交部用最貴的DHL空運來運物資，為何不跟華航談包機或用海運，外交部說可以優先運用現有的預算來付運費，2億多元不是小錢，「顯示外交部預算滿多、滿有錢的。」（編輯：翟思嘉）1110427