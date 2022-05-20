綠支持李鴻鈞任監院副院長 24日一致投票

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（中央社記者王揚宇台北20日電）監察院副院長被提名人李鴻鈞的人事同意權案，立法院將於24日投票。李鴻鈞今天拜會民進黨團，黨團幹事長鄭運鵬受訪說，黨團成員都很歡迎李鴻鈞，24日的投票，黨團會予以支持、一致投票。

總統蔡英文提名前親民黨立委李鴻鈞為監察院監察委員並為副院長，人事案咨文於9日送至立法院，咨請立法院行使同意權。立法院18日上午舉行全院委員會審查此人事同意權案，審查完畢後，24日上午於院會進行同意權案投票表決。

總統府秘書長李大維16日曾率李鴻鈞拜會立法院，尋求同意支持。對此人事同意權案，民進黨立法院黨團總召柯建銘當時說，全力支持；國民黨立法院黨團總召曾銘宗也表歡迎，預告李鴻鈞的得票數不會難看。

民進黨團今天召開黨團會議，李鴻鈞前來拜會，但並未接受媒體聯訪。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬會後接受媒體聯訪表示，李鴻鈞曾擔任5屆立委，和黨團很多資深立委很熟；李鴻鈞本來卸任立委想休息一下，沒想到碰到疫情，後來他開始爬山，整個心境不一樣，剛好獲蔡總統青睞，希望他替國家服務，才決定接受蔡總統的提名。

鄭運鵬說，會議開始，李鴻鈞和黨團成員一一握手，大家都很歡迎他，有些也很有交情，而相信24日的人事同意權投票，應該沒有問題。

鄭運鵬也說，李鴻鈞是少數被提名人來到黨團拜會，不但有專業且跟大家有私交的人，因為以前很多被提名人，黨團成員不認識，李鴻鈞是一位比較特別的被提名人。

鄭運鵬回應媒體詢問表示，黨團會支持李鴻鈞的人事同意權案，24日投票黨團成員會一致行動，而每次同意權行使，黨團都是一致投票。（編輯：翟思嘉）1110520