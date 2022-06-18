新竹市完成接棒提名 柯建銘：面對挑戰共同承擔

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（中央社記者溫貴香台北18日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘今天在臉書，貼出自己與新竹市長林智堅、副市長沈慧虹的合照發文指出，挑戰已開始，勇於面對挑戰、共同承擔，是不變的信念與責任，努力與成果必會成正比的。

民進黨主席蔡英文領軍的選舉對策委員會今天開會，一致同意建議徵召立委蔡適應參選基隆市長、新竹市長林智堅參選桃園市長、新竹市副市長沈慧虹參選新竹市長，預計22日中執會處理徵召案。

柯建銘晚間在臉書以「讓我們共同來面對挑戰、承擔責任」為題發文回顧說，鄭宏輝1996年、林智堅2000年、沈慧虹2014年，到今天為止20多年來有共同努力與合作的過程，攜手推動故鄉新竹的進步與繁榮。

柯建銘表示，最感驕傲的是，林智堅讓新竹市變成「幸福城市」，是新竹建城300年以來，建設最多的市長，讓新竹市躍上國際舞台，城市的光榮感、驕傲感寫在市民臉龐，打造「桃竹共榮圈」是新挑戰的開始；他對林智堅的執行力、擘畫力、堅毅力及勇於面對挑戰與承擔，充滿信心。

柯建銘說，沈慧虹7年多來輔佐市長，專業、認真、有女性的溫柔、堅毅、思路敏慧、善於溝通，7年來摸透走遍新竹大街小巷，處理無數疑難雜症；對新竹市後續的發展、願景，絕對是接棒林智堅的不二人選。

柯建銘表示，行政院政務顧問鄭宏輝此次大器的成功不必在我，喊出「團結、勝選」，一起守住新竹市，延續民進黨執政成績，除了祝福，當然也會加入打拚團隊。

柯建銘強調，歷史的責任，已不可迴避的降臨在肩膀上，林智堅市長、沈慧虹副市長，「我們的挑戰已開始了」；勇於面對挑戰、共同承擔，是不變的信念與責任，努力與成果必會成正比的。（編輯：林克倫）1110618