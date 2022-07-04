台北市長選情 郝龍斌：陳時中基本盤至少35%

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（中央社記者王承中台北4日電）針對年底台北市長選情，前台北市長郝龍斌今天表示，衛生福利部長陳時中至少有35%基本盤，後面有總統蔡英文，有中央執政優勢，而台北市副市長黃珊珊有地方執政優勢，國民黨立委蔣萬安自己要夠強，才能壓下兩人。

年底台北市長選舉，除了國民黨及民進黨外，現任副市長黃珊珊可望接下台北市長柯文哲棒子參選，形成藍綠白「三腳督」態勢。根據TVBS民調中心在6月27日發布的民調結果顯示，國民黨台北市長參選人蔣萬安的支持度為39%、黃珊珊24%、陳時中18%，另有15%受訪者未決定。

郝龍斌今天在網路節目「有話郝說」中表示，18%是絕對深綠、死忠，但不會是將來的民調。他認為，疫情是暫時，陳時中至少有35%基本盤。陳時中是疫情指揮官，後面有蔡總統，具有中央執政優勢。

郝龍斌指出，黃珊珊身為副市長，後面有柯文哲，有地方執政優勢，而蔣萬安沒有行政職務，自己要夠強，對疫情提出看法、提出市政願景，只有蔣萬安強，才能把陳時中、黃珊珊壓下去。

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對於大巨蛋的議題，郝龍斌則表示，黃珊珊跟柯文哲想把大巨蛋操作成市政績效，所以柯文哲一再強調盈利分潤，他完全不能同意。當初要不是柯文哲「搗蛋」，大巨蛋2016年就已經完工，而且會成為2017年世大運開幕場館，柯文哲根本在「瞎扯蛋」。

郝龍斌指出，2020年遠雄計畫書要求將來要國賠，因為延誤工期、材料上漲，遠雄還要求將來大巨蛋不做職棒，根本違背市政初衷；在分潤方面，遠雄灌水，而台北市政府竟未做任何指正，他今天真的是在救柯文哲，所以把這些問題提出來，結果柯文哲還在「瞎扯蛋」。（編輯：林興盟）1110704