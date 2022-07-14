林智堅：選舉應提政見 不要抹黑潑髒水

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（中央社記者葉臻桃園14日電）民主進步黨桃園市長參選人林智堅今天表示，他被徵召參選後，對手一直潑髒水，選舉過程應提政見及對桃園的願景和規劃，多提政見、勤跑基層，不要起手式就是抹黑。

林智堅上午參訪金格觀光工廠後接受媒體聯訪，媒體詢問，有一份最新民意調查顯示，林智堅支持度落後中國國民黨桃園市長參選人張善政。

曾任新竹市長的林智堅表示，民調都會參考，但看到媒體專訪張善政，很大篇幅抹黑他、批評新竹市政績或桃園市長鄭文燦，卻沒提對桃園的願景和規劃。

他說，過去8年新竹市政府團隊很努力，他也曾獲媒體評鑑5星級市長，希望張善政不要為選舉抹煞市府團隊努力。

林智堅表示，張善政在專訪中認為他在竹市府推動「進擊的公園」非重要政績，這背離人民想法，希望張善政到新竹走走，聽聽市民心聲。

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媒體報導，張善政談及林智堅論文爭議時指政治人物誠信比學問重要；林智堅說，原本很期待張善政說的「君子之爭」，但現在很遺憾，這些都不會是人民期待的事。

至於張善政稱「我好像是在和鄭文燦選」？林智堅表示，他和鄭文燦是基層出身，像地瓜，雖帶點土味，但更貼近人民。這段期間鄭文燦帶他勤跑基層，「我們是和基層緊緊綁在一起」，呼籲張善政應想桃園發展，不要心裡只有他和鄭文燦。（編輯：李明宗）1110714