促進市場發展 政院8日擬通過權證避險降稅草案

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（中央社記者賴于榛台北7日電）行政院會明天擬通過財政部擬具的「證券交易稅條例」部分條文修正草案，根據先前預告內容，為促進市場發展、提升報價品質，權證避險稅率將從現行千分之3降到千分之1。

財政部預告說明表示，考量認購、認售權證發行人，須依台灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定，為其發行的權證，提供流動量及採行風險管理措施建立避險部位，為降低其調節避險部位成本，以利提升報價品質，促進權證市場發展，因此提出修法。

財政部指出，草案增訂認購、認售權證上市或上櫃日至到期日期間，基於履行報價責任規定及風險管理目的而出賣認購、認售權證避險專戶內經目的事業主管機關核可的標的股票者，按每次交易成交價格依千分之1稅率課徵證券交易稅。

草案預告定明，適用期間為修正生效日起5年，實施日則為自公布後6個月施行。

另外，草案預告規範，基於履行報價責任規定及風險管理目的，授權財政部會商金融監督管理委員會，針對適用條件、範圍、認購與認售權證避險專戶內適用優惠稅率標的股票認定，以及內部控管等事項訂定子法。（編輯：黃國倫）1111207