以色列藝術家在台聲援受難人民 盼傳遞互助精神

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（中央社記者吳昇鴻台北14日電）以色列與哈瑪斯在加薩走廊的戰事持續未歇，距離數千公里外的台北，則有一群人以作畫、裝置藝術等創作能量聲援當地受難民眾，希望透過藝術作品向遭戰火波及的人民，傳遞「你們不孤單」的互助精神。

巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日從加薩走廊進入以色列展開突襲攻擊，導致該地區緊張局勢持續至今；以色列駐台辦事處日前邀請以色列及台灣多位藝術家創作作品，希望傳遞受難民眾的心聲。

進入位在台北市區的創作工作坊，眼前所及是藝術家們的水彩筆在畫紙上不停揮動、忙著拼砌裝置藝術，為呈現完美作品不斷修飾調整作品細節。

以色列藝術家沙蘭（Hadar Sharan）打造的雕塑，展現人們伸出手尋求幫助的意象，他告訴中央社記者，在戰火之下，許多百姓、尤其是女性難以倖存，而幸運活下來的卻持續生活在殘酷陰霾，大聲呼救卻無人聽見，因此人們必須關注倖存者的處境，「讓這些人知道，你們不孤單」。

沙蘭說，「手拉手」雕塑搭配覆蓋手印、碎屑的裝飾，象徵陷入泥淖的受難者，而位於上方的手則代表一絲希望、傳遞互助精神；他認為，不同苦難經歷的人、看了此作品會有不同感受。

另一位以色列藝術家雅蜜（Yamit）則繪製一幅流淚大眼畫作，她說，希望表達戰火下人民的無奈，告訴人們戰爭無情，也希望讓台灣人認識國際社會正在發生的事情，進而珍惜享有的和平與幸福。

以色列駐台代表游瑪雅（Maya Yaron）表示，生命是如此脆弱，面對獨裁和缺乏自由的鄰國，以色列和台灣捍衛民主和人權價值，願意相信世界仍是美好的、相信所有人都是善良的，但同時世界也存在著黑暗和邪惡，此為各界必須面對的課題。

游瑪雅說，期待藝術家透過創作呈現戰場殘酷，並將真實心聲透過藝術作品向外傳播，將藝術變成一種文化遍布世界各地，並激發更多想法與世界產生共鳴。（編輯：謝佳珍、林克倫）1130214