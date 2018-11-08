陳其邁11日辦旗美大團結晚會 陳副總統力挺

（中央社記者陳朝福高雄8日電）民主進步黨高雄市長候選人陳其邁規劃11日在旗山體育場舉辦「作伙挺陳其邁」旗美大團結造勢晚會，陳其邁恩師、副總統陳建仁預定將以旗山子弟身分站台，為陳其邁助選背書。

中國國民黨高雄市長候選人韓國瑜晚間深入高雄市旗山區，直搗綠營票倉，民進黨也早就規劃好11日在旗山體育場辦比韓國瑜陣營規模更大的造勢活動。

據陳其邁陣營規劃，陳副總統要以旗山子弟身分站台，為陳其邁全力固守綠營票倉。政壇人士認為，故鄉子弟陳副總統回旗山站台，陳副總統父親陳新安又是國民黨籍前高雄縣長和白派大老，別具意義。

陳副總統日前曾南下高雄陪陳其邁參訪社區照顧關懷據點，重溫昔日師生情誼，並呼籲高雄鄉親支持得意門生陳其邁。陳副總統說，如果陳其邁當選，高雄的照顧及社會福利一定會愈來愈好。

陳其邁也回憶，認識陳副總統已25年，讀國立台灣大學公共衛生研究所時，陳副總統教他流行病學，感謝陳副總統對他的教誨及教育，不論從政或邏輯思考都有很大幫助。

繼舉辦勞工之友、前鎮後援會成立等大型造勢晚會，現場熱烈、支持者擠爆相挺後，除11日在旗山體育場舉辦的這場造勢晚會，兼任民進黨主席的總統蔡英文更將在選前超級星期天到高雄為陳其邁站台。（編輯：李明宗）1071108