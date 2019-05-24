他們相戀21年終完婚 老母親見證送金戒

（中央社記者蕭博陽彰化縣24日電）在家人見證祝福下，王富生與沈其祥今天辦理結婚登記，2人感情路走了21年終於圓滿，王富生的88歲母親不僅當結婚證人，還贈送一對金戒指，有家人支持，讓2人顯得特別開心。

等待21年，同婚登記首日，王富生與沈其祥今天到員林市戶政事務所辦理結婚登記，在王富生母親與姐姐見證下，2人完成終身大事，特別的是，王富生的母親還打一對金戒指贈送，有家人支持，2人顯得非常幸福直說「我們結婚了」，獲得在場民眾掌聲祝福。

王富生說，母親得知他喜歡男生，起初也很驚訝，但姐姐年輕時常住國外，見慣外國人對性向開放態度，經由姐姐向母親解釋，逐漸讓媽媽認識同性戀，態度也轉為接受，今天更見證他和沈其祥結婚，實在很開心。

2人年紀都邁入壯年的王富生與沈其祥，21年前在友人聚會認識，雖然一直承受台灣傳統社會壓力，所幸雙方家人都很支持，讓2人感情路持續走到今天終於圓滿，王富生的母親說，因為沈其祥很孝順，感覺像多一個兒子，只要2人相愛、幸福快樂，同性婚姻也無妨。

立法院17日三讀通過同婚專法，台灣成為亞洲第一個同婚合法的國家，同志伴侶今天起可到各戶政事務所辦理結婚登記。（編輯：黃世雅）1080524