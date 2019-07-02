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泰安服務區好好玩 裝置藝術拍照遊樂趣

最新更新：2019/07/02 11:01
交通部高速公路局在國道1號泰安服務區南北站打造多座公共藝術，白色的音樂木馬讓民眾到服務區，還可化身網美拍照留念。中央社記者趙麗妍攝　108年7月2日
交通部高速公路局在國道1號泰安服務區南北站打造多座公共藝術，白色的音樂木馬讓民眾到服務區，還可化身網美拍照留念。中央社記者趙麗妍攝　108年7月2日

（中央社記者趙麗妍台中2日電）交通部高速公路局斥資千萬，在國道1號泰安服務區南北站打造10座公共藝術，新奇遊具座落在服務區內，大人和小孩都可體驗童趣，奇特造型適合網美拍照，讓服務區增添休閒趣味。

走進泰安服務區會發現多座大型公共藝術裝置，有踩踏會亮燈的電光樹精靈、傑克豌豆的蔓葉翹翹板、擁抱幸福的飄飄筋斗雲等，多樣新奇有趣的遊具、裝置藝術，讓大人、小孩到了服務區除了上廁所、吃東西外，還可體驗遊具，重溫兒時趣味。

高速公路局業務科長林華燦表示，考量泰安服務區屬於老舊服務區，為提供「新亮點」為服務區注入活水，2014年和藝術家合作，在泰安服務區北站打造「安安的奇幻樂園」，斥資新台幣1000萬元，設置8個小型作品。

泰安服務區南站也用1300萬元打造「花園中的音樂木馬」及「餐桌下的秘密基地」2座大型藝術作品，吸引民眾到此拍照留念。（編輯：張芷瑄）1080702

交通部高速公路局在國道1號泰安服務區南北站打造多座公共藝術，其中傑克豌豆的蔓葉翹翹板，讓大人小孩可體驗童趣。中央社記者趙麗妍攝　108年7月2日
交通部高速公路局在國道1號泰安服務區南北站打造多座公共藝術，其中傑克豌豆的蔓葉翹翹板，讓大人小孩可體驗童趣。中央社記者趙麗妍攝　108年7月2日
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