民進黨奇兵謝佩芬握手會 林飛帆率軍力挺

（中央社記者黃麗芸台北22日電）民主進步黨徵召新人「哈佛女孩」謝佩芬參選台北市大安區立委。總統蔡英文台北市競選總部主委黃承國、民進黨副秘書長林飛帆今晚領軍站台力挺，宣示全黨一心、力拚勝選。

謝佩芬是哈佛法學院法學碩士、美國甘迺迪政府學院公共政策碩士、美國律師，曾任吐瓦魯共和國駐聯合國代表團實習生與正式二等秘書。

她今晚在台北市議會舉辦「謝佩芬100分握手會」，包括黃承國、林飛帆、民進黨台北市黨部主委陳正德，以及台北市議員阮昭雄、王閔生和簡舒培等人都出席力挺，現場有近百名民眾。

黃承國致詞表示，大安區為艱困選區，從未選舉過的謝佩芬要面對很多挑戰，但年輕又高學歷的她擁有深厚國家意識和為台灣服務貢獻的熱情，希望大家幫忙推薦，以爭取勝選。

他會後接受媒體聯訪時表示，這次立委選舉黨內團結一心、合作，首次由同選區地方市議員擔任立委參選人的總幹事，有信心贏得勝選，也會持續和社民黨創黨召集人范雲溝通。

林飛帆致詞時也指出，2020總統大選是攸關台灣的關鍵時間點，並認為這場選舉是對台灣民主價值和中國威權的選擇，希望能維持台灣民主和捍衛主權；此外，2021年是中共建黨百年，而2049年則是中共建政百年，中國夢的目標就是希望達成收復台灣。

他認為，選前這段時間，中共將陸續對台灣施行外交斷交、經貿打壓、假訊息介入大選和軍事恫嚇等手段，企圖拉下蔡總統，其次就是影響國會選舉。

謝佩芬則表示，自己申請哈佛法學院盼專修國際法，就是不希望台灣在國際上矮人一等，後來在聯合國擔任外交官也取得國際談判經驗，這次參選是初生之犢不畏虎，希望為台灣奉獻服務，讓人民都能安心、有尊嚴地在自己的土地生活。

擔任謝佩芬競選總幹事的簡舒培說明，謝佩芬獲徵召徵詢僅思考兩天就答應，所以自己擔任總幹事也是義不容辭，且認為大安區戰略必定是空戰大於陸戰，謝佩芬的專業形象也可吸引年輕人選票，爭取勝選有望。

面對黨內異見聲浪，民進黨北市文山、南中正立委參選人阮昭雄表示，今天是團結的第一步，謝佩芬願承擔重責，希望大家給予最大鼓勵；王閔生也說，民進黨肯給年輕人機會，讓他們在前線敢說、敢做，希望大家相挺幫忙；陳正德認為，選戰倒數100多天，希望一步一腳印將選票拉回，贏得勝選。（編輯：唐聲揚）1080922