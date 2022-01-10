屏東長照春節不打烊 142家持續提供服務

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（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）屏東縣長照服務年假期間不打烊，142家服務單位在春節期間仍會持續提供居家、營養餐飲、交通接送等服務，有需求的民眾可事先向屏東長照中心提出申請。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，屏東縣長期照護管理中心統計，去年春節期間使用居家、日間照顧、家庭托顧及營養餐飲共計5380人；失能且獨居的長輩，在各部門加強連結下，春節期間都能持續提供必要的關懷照顧服務，希望所有長輩可以感受到溫暖，過個平安溫馨的年節。

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屏東縣長期照顧管理中心特別呼籲，身心障礙者、50歲以上失智者、55歲以上原住民者或65歲以上的失能長者，可多運用居家照顧、日間照顧、家庭托顧、營養餐飲等照顧服務。

長期照護管理中心也特別在春節期間從上午8時至下午5時30分提供專線服務，若有需要的縣民，可事先向服務單位或長照管理中心提出申請，或撥打1966長照服務專線預約，將有專人提供申請長照服務資訊及連結合約單位，安排人員提供服務。（編輯：黃世雅）1110110