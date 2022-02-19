屏東唯一靠太平洋岸旭海溫泉 點燈至28日

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屏東四重溪溫泉季110年底點燈，縣府每年妝點燈飾讓民眾可以邊賞燈邊泡湯，包括四重溪及旭海溫泉都以粉紅色系的燈飾妝點，縣長潘孟安提醒民眾，2處的溫泉點燈都到28日，歡迎把握機會走訪體驗。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年2月19日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣19日電）屏東「四重溪溫泉季」包括車城鄉四重溪溫泉和牡丹鄉旭海溫泉都點燈到28日，縣長潘孟安在臉書推介旭海溫泉，他說，旭海溫泉是屏東唯一靠太平洋岸的溫泉，可享受寧靜溫暖。

屏東「四重溪溫泉季」去年底點燈，縣府每年妝點燈飾讓民眾可以賞燈泡溫泉，包括四重溪及旭海溫泉都以粉紅色系的燈飾妝點，潘孟安日前在臉書（Facebook）提醒民眾，2處的溫泉點燈都到28日，去過四重溪溫泉，更要到旭海溫泉。

他說，旭海溫泉是屏東唯一靠太平洋岸的溫泉，從四重溪溫泉沿著199縣道再開一段路，就能翻山越嶺到旭海溫泉，享受寧靜的溫暖。

「小而美」的旭海溫泉是牡丹鄉公所委託社區經營的公共造產，有室內溫泉浴室、家庭溫泉湯屋和露天泡腳池，水源為自然湧出的地下水，泉質和四重溪溫泉一樣，是無色無味的碳酸泉，泉溫攝氏45度左右，酸鹼值大約是7.4，屬於弱鹼性的泉水。

牡丹鄉長潘壯志向中央社記者表示，旭海溫泉是原住民地區第1個取得溫泉標章、合法經營的公有溫泉，旭海村民多是排灣族，以農漁為主，公所近年結合「旭海觀音鼻保護區」（前稱阿塱壹古道）旭海村段推展生態導覽、原民部落人文微旅行（牡丹心旅行）。

原民會為促進牡丹及旭海地區經濟發展，連續多年投入新台幣近1億元協助溫泉產業相關建設，「旭海溫泉休閒中心」今年1月底試營運，有家庭式湯屋，另有「溫泉示範區」為大眾池。

潘壯志表示，「旭海溫泉休閒中心」結合當地原住民族藝術家所創作的壁畫及特色裝置藝術作品，讓休閒中心更具文化特色。（編輯：謝雅竹）1110219