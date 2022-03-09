北市工業及服務業普查處揭牌 網路填報可抽大獎

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（中央社記者李亨山、實習記者林承鴻台北9日電）台北市政府今天舉行「台北市工業及服務業普查處」揭牌典禮，市府鼓勵業者優先透過網路填報完成工商普查，可參加行政院主計總處的百萬抽獎活動。

台北市長柯文哲指出，據前次（105年）普查結果，台北市工商服務業家數達20.2萬家，占全國14.8%；全市從業人口亦達178.9萬人，占全國20.3%，生產總額達7兆元，均居全國之冠。其中金融服務業、批發業及保險業為台北市生產總額前3大產業。

台北市今年預計訪查21.6萬家公司行號，普查方式有派員面訪、留置填表及網路填報可供選擇，實施期間自111年6月1日至7月31日，網路填報者提早從5月18日開放填報至6月30日。

為減少人員接觸，柯文哲鼓勵工商服務業者優先使用「網路填報」完成普查，凡採網路填報者，均能參加行政院主計總處的抽獎活動，獎項總計超過300個，總獎額200萬元，最高獎10萬元，獎項均為商品禮券。

行政院每5年辦理1次全國性工業及服務業普查，今年為全面性普查，凡從事工業及服務業兩大部門之各公司單位，包括公營及民營、已登記與未登記，凡設有固定處所者均為普查對象。

柯文哲表示，統計是統治的基礎，經由普查能讓政府制訂更完善的區域開發計畫。（編輯：李亨山）1110309