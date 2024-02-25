協助酒癮治療 高市衛生局提供費用補助增加誘因

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）高雄市衛生局今年與高雄市16家醫療院所合作提供「酒癮治療費用服務方案」，經醫師評估後，低收入戶、中低收入戶、經濟困難證明等對象，每人每年最多有4萬元部分補助，增加戒癮動機。

高雄市衛生局今天新聞稿表示，酒癮戒治需要長期抗戰，衛生局為提供市民酒癮治療服務，今年攜手高雄市立鳳山醫院、高雄市立大同醫院等16家醫療院所，共同建立更綿密的醫療網絡資源，提升飲酒者就醫便利性。

衛生局指出，過量飲酒不僅增加健康風險，還可能對親友關係、工作表現造成不利影響，若沒有適當控制，成為酒精成癮者，一旦減少或停止喝酒，會因戒斷症狀的諸多不適，更難停止飲酒行為。

衛生局今年與高雄市16家醫療院所合作，透過「酒癮治療費用服務方案」，任何有意願治療民眾至16家合作醫療院所接受酒癮治療，經醫師評估後，可提供治療費用補助。

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包含門診治療、住院費用、特殊心理治療、團體心理治療等項目，只要是低收入戶、中低收入戶、經地方政府開立經濟困難證明、法院裁定家庭暴力加害人需酒癮戒治者，每人每年最多可提供新台幣4萬元部分補助。

除了治療費用補助，衛生局也提供「陪伴型關懷訪視服務」，經由追蹤關懷訪視，鼓勵酒癮者接受治療，定期追蹤就醫狀況。另外也鼓勵民眾自我觀測，加入衛生局官方LINE，每日自主回報飲酒狀況，90天不飲酒者，可獲得禮券、禮品。（編輯：黃世雅）1130225