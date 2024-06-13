本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

兔子鸚鵡等14隻特殊寵物 桃園動保處開放認養

2024/6/13 16:56（6/13 17:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
桃園市政府動物保護處22日將舉辦非犬貓特殊寵物認養活動，包括多種鸚鵡、烏龜、兔子（圖）等，歡迎符合資格的民眾前往認養。（動保處提供）中央社記者葉臻傳真 113年6月13日
桃園市政府動物保護處22日將舉辦非犬貓特殊寵物認養活動，包括多種鸚鵡、烏龜、兔子（圖）等，歡迎符合資格的民眾前往認養。（動保處提供）中央社記者葉臻傳真 113年6月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園13日電）桃園市政府動物保護處今天說，將在22日於八德區辦理今年第2季非犬貓特殊寵物認養活動，包括多種鸚鵡、烏龜、兔子、天竺鼠及花枝鼠等，共計14隻，歡迎符合資格的民眾前往認養。

桃園市政府動物保護處發布新聞稿表示，近年來非犬貓寵物數量上升，由動保處收容民眾棄養或走失的非犬貓寵物數不勝數，若經公告後仍無飼主領回，則以不定期辦理認養活動的方式，讓非犬貓寵物能有完善的照養生活環境。

動保處表示，預計22日上午8時30分在桃園市八德區瑞泰市民活動中心前辦理非犬貓特殊寵物認養活動，寵物包括和尚鸚鵡、虎皮鸚鵡、吸蜜鸚鵡、金太陽鸚鵡、玄鳳鸚鵡、烏龜、兔子、天竺鼠及花枝鼠等，共計14隻動物開放認養。

動保處強調，有意認養的民眾除需設籍桃園市並年滿18歲之外，請民眾自行評估自身條件、認養物種的專業知識及飼養動物的友善環境；認養完成的市民必須參加1小時的生命教育課程，課程內容包括如何飼養、照護特殊寵物，如飼料、飲水，以及環境與衛生管理及異常狀況的注意事項及護理工作。（編輯：李淑華）1130613

桃園市政府動物保護處22日將舉辦非犬貓特殊寵物認養活動，其中包括玄鳳鸚鵡（圖）等多種動物，共計14隻動物開放認養。（動保處提供）中央社記者葉臻傳真 113年6月13日
桃園市政府動物保護處22日將舉辦非犬貓特殊寵物認養活動，其中包括玄鳳鸚鵡（圖）等多種動物，共計14隻動物開放認養。（動保處提供）中央社記者葉臻傳真 113年6月13日
#動保處
#桃園市政府動物保護處
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.84
更多編輯台推薦新聞：