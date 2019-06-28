習近平G20重申加大開放 降低關稅消除貿易壁壘

（中央社台北28日電）中國國家主席習近平今天在日本舉行的20國集團（G20）峰會表示，會進一步推出一些重大舉措，加快形成對外開放新局面，包括引入侵權懲罰性賠償制度，降低關稅水準，努力消除非關稅壁壘。

人民日報客戶端報導，習近平今天在G20峰會上發表講話，提到將在近期採取開放措施的基礎上，進一步推出一些重大的舉措。

不過，習近平在講話中提到的開放措施，大多是過去已經宣布的政策，包括：7月1日中國將發布2019年版外商投資准入負面清單、新設6個自由貿易試驗區，增設上海自由貿易試驗區新片區、加快探索建設海南自由貿易港進程等。

報導指出，習近平表示，中國將進一步降低關稅水準，努力消除非關稅貿易壁壘，大幅削減進口環節制度性成本。

他說，2020年元旦實施的外商投資法律制度，引入侵權懲罰性賠償制度，提高對智慧財產權保護。此外，中國也將全面取消外資准入負面清單之外的限制，健全外資企業投訴機制。

習近平並表示，將推動早日達成區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），加快中歐投資協定談判，加快中日韓自由貿易協定談判進程。（編輯：張淑伶/林克倫）1080628