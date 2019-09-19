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脫歐反送中影響倫敦香港 紐約仍居金融中心榜首

最新更新：2019/09/19 21:54

（中央社倫敦19日綜合外電報導）根據倫敦商業智庫Z/Yen今天公布的2019年調查報告，由於倫敦和香港分別受脫歐和反送中運動等不確定因素影響，紐約在全球金融中心排名仍居領先地位。

根據Z/Yen的「全球金融中心指數」（Global Financial Centers Index）評比排名，紐約領先倫敦17分，而其他亞洲和歐洲金融重鎮的強勢表現則嚴重威脅排名第二的倫敦，主要挑戰者包括巴黎。

排名第3的香港目前僅落後倫敦2分。Z/Yen指出，金融專業人才的關鍵議題之一是，一旦英國於10月31日脫離歐盟以後，是否會因此阻礙人才的自由流動。

「全球金融中心指數」綜合金融領域專業人士的評估和各項數據資料，評比全球114個金融重鎮。

Z/Yen指出，受訪專家普遍認為紐約、香港和新加坡將明顯受惠於英國脫歐。法蘭克福將是受益最大的歐洲城市，接著依序是巴黎、盧森堡、蘇黎世和都柏林。

除了紐約、倫敦和香港，排名前10的金融中心還有新加坡、上海、東京、北京、杜拜、深圳和雪梨。值得注意的是，杜拜、深圳和雪梨崛起，將多倫多、蘇黎世和法蘭克福擠出前10名以外。

Z/Yen強調，政策不確定性、脫歐、貿易戰和地緣政治不穩等都是造成金融中心表現更加波動的重要因素。（譯者：陳韻聿/核稿：劉學源）1080919

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