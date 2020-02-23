阿根廷麻疹復燃 出現22年來死亡首例

（中央社記者汪碧治布宜諾斯艾利斯23日專電）阿根廷公布今年首例登革熱死亡病例及1998年以來首例麻疹死亡病例。衛生部長擔憂登革熱和麻疹疫情將於3月達高峰，形成更立即的風險，恐會失去麻疹絕跡國地位。

衛生部和布宜諾斯艾利斯省衛生部官員21日在流行疾病周報公布這兩起死亡病例報告。包括上週住在布宜諾斯艾利斯郊區─阿佛亞內達（Avellaneda）1名73歲男子死於登革熱；2月13日拉馬坦薩（La Matanza）的1名50歲婦女被診斷出麻疹病毒性腦炎，更是阿根廷自1998年以來首起麻疹死亡病例。

根據衛生部資料，目前登革熱確診病例為336例，麻疹病例為118例，兩種疾病疫情皆不斷上升。

阿根廷衛生部長加西亞（Ginés González García）21日與衛生部官員及傳染病學專家舉行會議，官員提出警告，若麻疹繼續爆發，阿根廷將失去麻疹絕跡地位，被從「麻疹絕跡國」名單除名。

麻疹在阿根廷自2000年原已絕跡，2016年還獲泛美衛生組織（PAHO）認證已消滅麻疹。但卻於2018年至2019年間重新爆發。

媒體報導目前118例麻疹確診病例集中在布宜諾斯艾利斯省和首都，年齡範圍自2個月至61歲；1歲以下兒童發生率最高，其次是1至4歲兒童。衛生部官員歸咎上一屆政府因麻疹疫苗接種率低、防疫不力，導致麻疹重新爆發。

衛生部官員和防疫專家並簽署一份共識文件，同意須加強疫苗接種，及時發現和通報可疑病例，來遏制麻疹疫情。加西亞呼籲，儘管目前媒體皆關注新型冠狀病毒傳播，但對於阿根廷來說，「麻疹是另一個更立即的風險」。

另外登革熱除傳出今年首例死亡病例，目前336例確診病例中有222例曾有赴高病毒傳染區的旅行史。如布宜諾斯艾利斯省96例病例有91例曾經到巴拉圭、玻利維亞、哥倫比亞等國家，及阿根廷北部的米西奧內斯（Misiones）和福摩沙省（Formosa）。

根據阿根廷衛生當局報告，目前受登革熱疫情影響最大的國家是巴拉圭，今年迄今已有16例死亡確診病例，另有89例死亡病例正在調查中，感染人數超過4200例。

媒體指出阿根廷最後一次登革熱大流行發生在2009年，當時有5例死亡，2016年官方統計有11例死亡。但從那時起至今年就一直沒有新的死亡病例記錄。（（編輯：韋樞）1090223