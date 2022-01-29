日本防長首度搭魚鷹機視察 確認穩定飛航

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（中央社記者楊明珠東京29日專電）日本防衛大臣岸信夫今天視察陸上自衛隊木更津駐囤地（千葉縣木更津市）的直升機部隊，並搭乘暫時部署的運輸機V-22魚鷹機，這是日本防衛大臣首度搭乘陸上自衛隊的魚鷹機。

日本共同社報導，岸信夫今天視察陸上自衛隊直升機部隊，搭上V-22魚鷹機（V-22 Osprey），魚鷹機在東京灣上空飛行約12分鐘後降落。他勉勵自衛隊隊員說：「我切身感受到各位所負擔的重責大任。」

針對美國產的魚鷹機從開發階段起就出現故障、事故等，安全性受到部分人士的質疑。岸信夫在搭乘後對媒體說：「確認了穩定的飛行。對保護國民生命財產的自衛隊執行任務而言，（魚鷹機）是不可或缺的。」

V-22魚鷹機是日本陸上自衛隊所擁有的最新型運輸機，2020年7月起暫時部署在千葉縣木更津駐囤地。無線電等日本特有規格的裝備品能否順利運用於美國產的魚鷹機上等的測試於去年年底結束，今後將致力於隊員技能的提升。

日本防衛省為加強南西群島的防衛，力爭最遲2025年將魚鷹機從木更津駐囤地遷移至佐賀機場（佐賀縣佐賀市），但尚未與當地居民做好溝通。岸信夫今天對媒體表示，希望能按既定計畫進行。

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日本產經新聞報導，V-22魚鷹機擁有傾轉旋翼和固定翼的特長，速度是一般的運輸直升機的約2倍，續航距離是3倍，且在無飛機跑道的離島也可起降。

日本為了防衛離島，於2020年開始引進魚鷹機，預計到本年度為止完成全部17架魚鷹機的檢查。但是受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大等的影響，美國交貨的時間延宕，目前日本自衛隊僅有7架。（編輯：黃自強）1110129