美軍派兵參加北約軍演 斯洛伐克：與烏俄危機無關

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（中央社捷克羅茲瓦多夫15日綜合外電報導）美國計劃派2000人到斯洛伐克參加北約的「軍刀打擊」軍演，一名路透社的目擊者表示，首批美軍及數以百計的車輛從德國出發後，今天已經進到捷克。

斯洛伐克國防部表示，斯洛伐克東部邊境與烏克蘭接壤，這次軍演有愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、捷克、德國與斯洛伐克7國參與。兩年一度的「軍刀打擊」（Saber Strike）軍演是早就計劃好的，和烏克蘭在邊境與俄羅斯武裝部隊對峙一事無關。

斯洛伐克國防部表示，約有2000名美軍及約600台裝置將在3月的前兩週，與1300名斯洛伐克軍人一起參加軍演。

軍演中在斯洛伐克的部分，將於斯洛伐克中部的斯伏倫（Zvolen）進行，軍演地點距烏克蘭邊境有300公里遠。在完成軍演後，部隊將回到他們於德國的基地。

斯洛伐克境內並沒有外國的北約部隊，斯洛伐克國防部長納德（Jaroslav Nad）今天表示，在烏克蘭危機中，他們已經開始考慮設立北約據點，以強化北約東翼部隊。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1110216