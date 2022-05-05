紐時：烏克蘭擊殺多名俄將 美情資助一臂之力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）「紐約時報」引述美國高階官員透露，美方一直在俄烏戰爭中提供有關俄羅斯軍隊的情報給烏克蘭，協助烏軍鎖定並擊斃多名俄國將領。

烏克蘭官員聲稱烏軍已在前線擊斃約12名俄國將領，數量之多，讓軍事分析師們大為吃驚。

據紐時報導，這類協助烏軍鎖定目標的行動，是美國總統拜登政府提供即時戰場情報給烏克蘭的秘密工作之一。官員說，這些情報還包括近期從美國對俄國在烏東頓巴斯（Donbas）地區作戰的機密計畫評估中蒐集資料，預判俄軍動向。

但官員們不願具體說明美方的協助造成多少俄國將領喪命。

俄軍的機動指揮部經常轉移陣地，美國把重點放在提供這些指揮部的地點和其他細節。烏克蘭官員將這些地理資訊與自家情報單位截獲的通訊等資料結合起來，接著執行砲擊格殺俄軍將領。

美國對烏克蘭的情報支援在戰場上起了決定性作用，例如確認烏軍的發現進而標定為新目標。美國提供烏克蘭有關俄軍動向的大量實用情報，過去幾無先例。

美國政府一直試圖在多數戰場情報上保密，以免俄國總統蒲亭（President Vladimir）將這種行動視為衝突升級，繼而擴大戰事。

美國官員為保護自家情蒐手段，不願說明如何取得俄軍指揮部的資訊。但在整場戰爭中，美國情報機關運用不同來源追蹤俄軍動態，包括機密情資和商業衛星。

紐時報導刊出後，美國國家安全會議（National Security Council）發言人華森（Adrienne Watson）發聲明說，美國提供戰場情報給烏克蘭，用意並非「擊殺俄國將領」。

但烏克蘭並非所有攻擊行動都依據美方情報來執行。數名美國官員說，俄軍參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）上週親赴烏東，烏軍於週末發動襲擊，就不是仰賴美方情報。官員還說，美國並不允許提供有關俄國最高層級領袖的情報。

但官員們不諱言，美方情報在導致其他俄軍將領喪命的行動中發揮了關鍵作用。

美國定期提供有關俄軍部隊和軍備動向的資訊，協助烏克蘭確認重要目標的所在位置。北大西洋公約組織（NATO）其他盟國也會提供即時情報給烏克蘭軍方。

拜登政府還供應新武器，提升烏克蘭鎖定俄國高階軍官的能力。美製的縮小版「彈簧刀」（Switchblade）無人機已運抵俄烏戰場，可用來辨識並擊斃個別人員，也可除掉坐在車內或在前線發號施令的將軍。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1110505