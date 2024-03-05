日本政府修法開罰自行車違規 公布後2年內上路

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（中央社東京5日綜合外電報導）日本政府為因應自行車層出不窮違規行為，今天通過修法草案納管16歲以上自行車騎士，可針對輕微違規開出比照輕型機車罰鍰金額的罰單，若獲國會通過，將在公布後2年內施行。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府警察廳表示，全日本交通事故件數雖然每年遞減，但跟自行車相關的事故已連續2年增加。

從2022年的數據來看，跟自行車相關的事故中，有7107件屬死亡或重傷事故，其中高達73.2%的5201件肇因為自行車騎士未注意前方、闖紅燈及未暫時停車違規釀禍。

朝日新聞報導，日本政府內閣會議今天通過道路交通法修正草案，主要內容是增加自行車違反交通規則時的罰鍰制度，也新增汽車超越自行車必須以安全速度行駛的規定等。

這項修法草案將送進本會期的國會審議，如果順利通過的話，預計將在2026年前上路。

日本自行車出現惡質違規或肇事案例引發關注，日本政府為防止上述違規惡行進行修法，將成為自行車對策的一大轉捩點。

違規罰鍰是針對違規樣態相對輕微的自行車騎士，由警察開出「青切符」（違規罰單為藍色紙張）罰單，違規者只要繳納罰鍰就不用面臨刑事處分。

現行會被警察開出「青切符」罰單的大多是汽機車駕駛人，自行車騎士不在規範對象內，所以實務上如果涉及嚴重違規，警察通常會開立進入刑事程序的「紅切符」（違規罰單為紅色紙張）罰單進行因應。

但就算警察將違規騎士函送檢方，最後也只有極少數騎士會面臨起訴或簡易起訴，所以從現狀上來看，對制裁違規自行車騎士的實際效果很差。

今天通過的修法草案，將16歲以上的自行車騎士納入規範，態樣包括相對輕微的約115種違規，但不包括酒駕及妨礙駕駛等20多種違規。違規罰鍰金額原則上將等同輕型機車，一般來說約在5000日圓到1萬2000日圓左右。

修法也針對邊騎自行車邊使用手機及酒駕進行規範，兩項違規罰則都比照汽車。邊騎自行車邊使用手機可被處6個月以下有期徒刑或10萬日圓以下罰金；自行車騎士酒駕可被處3年以下有期徒刑或50萬日圓以下罰金。

另外，修法也新增防止汽車在超越自行車時發生碰撞的規定。汽車從自行車右側通過時（日本是車輛靠左側行駛，部分道路最左側有劃設自行車道），在無法確保充足距離時，必須依據兩者距離以安全速度行駛，且自行車也必須盡可能靠道路左側騎行，汽車及自行車若違規都將遭開罰。

而所謂「充足距離」，目前是以汽車與自行車橫向距離1公尺到1.5公尺為標準。這項修法經國會兩院通過後，將在公布後2年內施行。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1130305