駐加代表處「台灣之夜」 各界友人盛情參與

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（中央社記者胡玉立多倫多8日專電）駐加拿大代表曾厚仁夫婦7日晚間在渥太華主持年度「台灣之夜」，現場冠蓋雲集，逾70位聯邦參眾議員出席盛會；多位議員強調將在國會繼續積極助台，力促加國政府支持台灣參與CPTPP。

今年「台灣之夜」主題聚焦介紹台灣高科技創新實力，邀請台灣重要產業界人士預錄影片；包括對外貿易發展協會董事長黃志芳、漢翔航太公司董事長胡開宏、台達資本董事長劉亮甫及巨大集團董事長杜綉珍等，均透過影片籲請加拿大各界支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），深化加台經貿合作。

活動現場搭配12家知名加台企業，設攤展示特色產品或服務，與全場賓客近距離交流，具體呈現台灣作為全球優質貿易夥伴的正面形象，以及推動台加原民合作成果；其中包括北陸能源（Northland Power Inc.）、中華航空、長榮航空、捷安特、李長榮化工、QNAP、Solink、SteriPro、Lastic、多倫多台貿中心、北美洲台灣商會聯合總會及加國緬尼托巴省原住民組織Dakota Ojibway Tribal Council等。

曾厚仁致詞表示，加拿大政府在印太戰略指引下，與印太區域互動日益密切，台加去年底甫簽署台加「投資促進及保障協議」（FIPA）進一步強化雙邊供應鏈基礎，促進經貿投資成長；今年加拿大擔任CPTPP輪值主席，也是該組織第二大經濟體，相信將在推動CPTPP擴大發展上，扮演關鍵角色。

曾厚仁強調，台加是價值觀一致的天然夥伴，都主張自由開放民主以及市場導向的國際經濟秩序。台灣隨時準備加入CPTPP，為強化全球供應鍵、抵禦經濟脅迫、創造公平透明的市場環境，做出貢獻；期盼加國各界友人繼續為台灣發聲。

「台加國會議員友好協會」會長史葛洛（Judy Sgro）眾議員、保守黨影子外交部長莊文浩（Michael Chong）以及各主要政黨代表致詞時，紛紛堅定表態，支持深化台加關係，並將繼續在國會積極助台，力促加國政府支持台灣參與CPTPP。

「台灣之夜」活動在加拿大國會宴會廳（Sir John A Macdonald Building）舉行，逾70位加國參眾議員、行政部門官員、僑學商科技及新聞界人士、19國近40位外國使節團及外交官，逾400位賓客到場共襄盛舉。（編輯：陳承功）1130509