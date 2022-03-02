越配涉販售仿冒名牌金飾 警逮3嫌犯送辦

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保二總隊2日表示，破獲3起網路直播販售仿冒名牌金飾案，查獲仿冒名牌金飾826件、侵權市值估逾新台幣1000萬元，並逮捕3人送辦。（警方提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年3月2日

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（中央社記者沈佩瑤新北2日電）保二總隊今天表示，破獲3起網路直播販售仿冒名牌金飾案，查獲仿冒名牌金飾826件、侵權市值估逾新台幣1000萬元，到案1名越南籍配偶及2名越南華僑，警詢後依違反商標法送辦。

內政部警政署保安警察第二總隊刑事警察大隊去年接獲線報，有人涉嫌利用網路直播方式，公開販售仿冒LV、CHANEL、GUCCI、DIOR等知名品牌金飾牟取暴利。

警方深入調查後，分別向台北地方法院、桃園地方法院等聲請搜索票，陸續於台北市及桃園市等地查獲1名陳姓越南籍配偶、2名陳姓越南華僑等人涉案。

警方今天發布新聞稿表示，3名嫌犯手法雷同，原本皆已開設實體店面，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，紛紛改以網路直播方式開闢客源，查扣仿冒名牌金飾共計826件，總計侵權市值高達新台幣1000萬元以上，均以違反商標法案件偵辦。

警方表示，以往查扣的仿冒飾品，均為較低劣粗糙的材質，少見有含黃金製品（越南沙金），這次查獲的仿冒名牌金飾，都是犯嫌從越南向當地金飾公司報關進口，材質從k金到純金都有，實屬罕見。

警方呼籲，民眾於選購相關商品時，應向經銷據點購買，品質較有保障。（編輯：方沛清）1110302