動物協會園長強吻女員工 判刑1年2月定讞

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（中央社記者蕭博文台北24日電）台中市某動物協會劉姓園長被控強吻女員工，一審依強制猥褻罪判刑1年2月；劉男以妻子罹癌等理由上訴請求輕判，遭二審駁回。劉男再上訴，日前遭最高法院駁回，全案定讞。

歷審判決書指出，劉姓男子擔任台中市某動物協會園長，涉嫌於民國108年7月間，在協會辦公室強吻女員工並上下其手；女員工向台中地檢署提告，檢察官依強制猥褻罪嫌起訴劉男。

一審台中地方法院審理期間，劉男坦承親吻女員工，辯稱雙方有曖昧，否認犯罪；女員工則證稱，劉男107年底就曾對她毛手毛腳，也會傳超過分際的訊息、噓寒問暖、送禮，但她都明確拒絕。

女員工指出，第一時間沒提告，但後來知道還有其他女同事受害，才會站出來提告，希望大眾都知道這件事，否則若再有其他被害人，她會很愧疚。

劉男妻子則提出丈夫與女員工的LINE對話紀錄，指丈夫曾傳曖昧訊息給女員工，2人有曖昧關係才發生親密行為，女員工並非被害人。

一審合議庭勘驗對話紀錄後認為，劉男與女員工訊息來往不頻繁，被害人的回覆也都是出於禮貌，不見任何曖昧。

一審認為，女員工指證歷歷，案發後隨即請假，甚至自我傷害，並至醫院或診所身心科接受治療，劉男也曾坦承與女生互動比較沒有底線容易造成誤會，可見女員工指控並非空穴來風。

一審調查全案事證後認定劉男犯行明確，考量被害女員工身心受創，劉男毫無悔意且合理化犯罪行為，依強制猥褻罪判刑1年2月。

劉男上訴，二審由台灣高等法院台中分院審理。劉男坦曾錯誤，表示因為要照護動物與重病妻子，一時情緒失控犯案，並指妻子已無自主生存能力，請求從輕量刑。

二審認為，劉男家庭狀況固堪憐憫，但與本案犯行無關，無法作為從輕量刑依據，駁回上訴，維持原判。（編輯：李亨山）1110324