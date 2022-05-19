更多編輯台推薦新聞：
金曲獎完整入圍名單 盧廣仲黃宣搶歌王、蔡健雅詹雯婷爭歌后
娛樂

金曲獎完整入圍名單 盧廣仲黃宣搶歌王、蔡健雅詹雯婷爭歌后

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇
國際

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》本土逾9萬例 確診者康復3個月內不再被匡列

疫情整理包》本土逾9萬例 確診者康復3個月內不再被匡列

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
金管會：房貸車貸卡費可申請緩繳3至6個月 延長至明年6月底
首頁 / 社會

2名台灣人菲律賓涉走私毒品被捕 代表處籲勿觸法

2022/5/19 17:02（5/19 17:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳妍君馬尼拉19日專電）2名台灣人涉嫌從馬來西亞走私K他命到菲律賓，遭警方逮捕。中華民國駐菲代表處表示，菲國法律規定，走私毒品將處無期徒刑至死刑，呼籲國人小心不要觸法。

菲律賓海關局在臉書貼文表示，海關局分別於4月30日和5月12日在來自馬來西亞的淨水器和空氣清淨機中查獲K他命，總重1200克，價值600萬披索（約新台幣340萬元）。

海關局和緝毒署人員隨後根據收貨人地址，在大馬尼拉地區馬卡蒂市（Makati）和馬尼拉市逮捕3名嫌犯，其中2人是台灣人。

據了解，其中一名嫌犯是33歲的江姓男子。

根據菲律賓2002年「綜合危險藥物法」，K他命被列為危險藥物。任何人未經法律授權進口或攜帶危險藥物入境菲國，將處以無期徒刑至死刑及罰金50萬到1000萬披索。

駐菲代表處表示，已向相關單位了解案件詳情，並將根據菲律賓緝毒單位需求，協助調查這起案件。

代表處表示，走私毒品在菲律賓刑度很重，提醒國人除了不要觸法，也不要協助收受不明包裹，避免在不知情的狀況下惹禍上身。（編輯：黃自強）1110519

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族