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爭吵後持水果刀刺死丈夫 妻子遭判刑8年6月定讞

2023/3/27 11:27
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（中央社記者林長順台北27日電）高雄市歐姓女子民國109年間與丈夫劉姓男子爭吵後，她持水果刀刺傷丈夫大腿，劉男送醫不治。一、二審皆依傷害致死罪判處歐女有期徒刑8年6月。最高法院今天駁回上訴定讞。

判決指出，歐女與劉男交往多年後於107年結婚，2人在高雄市經營烤魚火鍋店。109年5月10日晚間，2人在火鍋店因細故發生爭執，雙方不歡而散，劉男先行返回住處休息。

歐女翌日凌晨1時許返家時，雙方再度爭吵並發生肢體衝突，她持水果刀刺向劉男大腿，造成劉男左大腿後外側刺切傷及左股動、靜脈遭刺切斷，導致大量出血，劉男送醫後不治死亡。

高雄地方法院指出，被害人受傷位置在左大腿後外側，並非心臟或其他身體致命部位，且僅有單一次刺切傷，可見歐女下手次數並非多次，且行為後隨即請女兒撥打119將劉男送醫急救，主觀上沒有殺人犯意，依傷害致死罪論處。

法官審酌歐女因口角糾紛不思以理性和平方式控制情緒，即持水果刀刺死丈夫，讓被害人的家屬承受天人永隔心靈傷痛，犯罪所生危害甚大，且未能坦然面對自身犯行，判處有期徒刑8年6月。

案件上訴後，高雄高分院駁回上訴，最高法院今天再駁回上訴，全案定讞。（編輯：戴光育）1120327

#最高法院
#高雄市
#高雄地方法院
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