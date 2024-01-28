雲林男逆向駕車釀禍 警：誤入國道應停路肩待援

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（中央社記者黃國芳嘉義市28日電）雲林縣劉姓男子昨天駕車疑因路況不熟，自國道1號大林交流道逆向往南行駛約6公里波及3車，造成劉男死亡、3人受傷。警察今天指出，若逆向誤上國道，應把車輛停路肩待救援。

國道公路警察局第4公路警察大隊昨天表示，48歲劉姓男子駕駛自小客車搭載友人許姓男子、吳姓女子竟由國道1號大林交流道（250.3公里處）出口逆向往南行駛在北上的內線車道，當時廖姓男子駕駛自小貨車往北行駛至250.7公里處因閃避劉男車輛而側翻。

警方指出，劉男持續逆向往南行駛至北上車道256.2公里處時，劉男所駕駛自小客車涉撞擊洪姓女子所駕駛自小客車，另由吳姓男子駕駛的自小客車因撞擊到散落物而肇事。事發後，劉男送醫急救後仍不治，洪女及劉男車上乘客吳女、許男等3人受傷送醫治療。

嘉義地檢署表示，因死者劉男居住雲林縣大埤鄉，死者遺體移置雲林縣虎尾鎮殯葬管理所，今天下午委由雲林地檢署代為相驗。

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第4公路警察大隊今天發布訊息呼籲用路人，若逆向誤上國道，應立即將車輛停靠路肩，車上人員應到護欄外等候救援，並報警或撥打1968通報國道相關單位協助。

另外，依道路交通管理處罰條例相關規定，在高速公路或快速公路迴車、倒車、逆向行駛等行為，處新台幣6000元以上、3萬6000元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月，且涉及公共危險罪嫌部分將檢具相關事證併送地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1130128