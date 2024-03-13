台中打手基地鬥毆釀1死 管理者二審判4年6月

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（中央社記者蘇木春台中13日電）管男在台中成立打手訓練基地，連男因嫌隙，3年前帶同夥到基地毆打管男，連男反遭基地成員圍毆致死，一審管男被依殺人罪判17年，經上訴台中高分院，二審今天改判4年6月，可上訴。

依據檢方的起訴書指出，管男自民國106年10月起，成立管理位於台中市大雅區的1處打手訓練基地，以實施強暴、脅迫、恐嚇為手段恐嚇他人，並組成具有持續性、結構性的暴力犯罪組織。

管男與連男因先前籌設訓練基地等問題而生糾紛，連男心有不平，於110年2月1日與施男等7人，備妥鎮暴空氣槍、鐵鎚及開山刀等物闖入基地內，連男等人喝令在場人不准動，命他們蹲下或趴下，再由連男等人分持開山刀砍向管男手腳及以鐵鎚痛毆，造成管男身體受有多處深度撕裂傷、骨折等傷害。

連男方等多人見目的已達成，陸續離開基地乘小客車離去，僅連男、施男與謝男等3人仍在基地內，基地內成員仗著人多勢大，分持鐵管、鋁管等物共同毆打連男等3人。

警方獲報後趕至現場，發現連男、施男昏迷在地，謝男滿臉血跡坐在施男旁，立刻聯繫救護送醫救治，施男、謝男倖免一死，連男則於到院前死亡，全案共造成1死3傷。經檢方偵辦後，依殺人等罪將管男等26人起訴。

台中地院一審審理時，認定管男為主謀，指示基地成員林男、方姓少年殺害連男，判處管男17年徒刑，其餘基地13名成員13年8月至15年6月不等徒刑。

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案經管男等人提起上訴，台灣高等法院台中分院審理時，合議庭認為，經被告及證人陳述，及勘驗現場監視器錄影畫面等證據資料，管男遭連男等人重傷害後，已經受傷嚴重，基地成員是主動反擊，非基於管男的指揮行為，無法證明涉嫌殺人罪。

合議庭審酌，管男成立主持犯罪組織，期間並積極吸收犯罪組織成員，成員多達20餘人，且造成連男因案件死亡，至今未能與被害人家屬達成和解及賠償損害，今天改依主持犯罪組織罪，判處管男4年6月徒刑，其餘成員依殺人等罪，判處12年至14年徒刑，可上訴。（編輯：謝雅竹）1130313