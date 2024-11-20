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新北男子刺死前房客 高院維持國民法官17年徒刑判決

2024/11/20 12:17
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（中央社記者劉世怡台北20日電）新北市葉姓男子去年涉持刀刺死陳姓前房客。本件為新北地方法院國民法官參審案件，葉男一審遭判刑17年，案經上訴，台灣高等法院今天駁回上訴，維持原判。可上訴。

台灣高等法院表示，本件經原審國民法官法庭審理及調查證據，認定葉男犯罪手段是先持刀朝被害人胸部刺入，拔出後又往面部刺入，明確有殺人故意，事證明確，均有所憑，認定事實並無違背經驗法則或論理法則，適用法律也沒有違誤。

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高院指出，葉男上訴否認持刀刺被害人臉上1刀，及主張沒有殺人犯意，均不可採；檢察官上訴請求從重量刑部分，考量原審量刑妥適，並無不當，今天駁回上訴，仍判處有期徒刑17年。

全案緣於，葉姓男子在新北市五股區凌雲路某處經營工廠，被害人陳姓男子之前曾向葉男分租廠房，後來已退租。陳男於民國112年5月13日傍晚進入廠房，葉男不滿陳男以三字經等辱罵，持水果刀刺殺陳男致死。（編輯：蕭博文）1131120

#台灣高等法院
#高院
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