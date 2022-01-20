日職春訓王柏融一軍出發 宋家豪啟程返日

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（中央社記者楊啟芳台北20日電）日職各隊即將於2月1日展開春訓，日本火腿鬥士隊的王柏融被分配到一軍名單，阪神虎隊的陳偉殷因為傷勢尚未完全恢復，先被分配到二軍；樂天的宋家豪則是在今天返回日本。

火腿隊今天公布春訓一、二軍名單，15日已經回到日本進行隔離程序的王柏融順利被分配到一軍名單，春訓將會在沖繩名護球場；另外，日前確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的清宮幸太郎被分配到二軍，二軍名單球員將在國頭村球場訓練。

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根據「日刊體育」的報導，阪神虎隊總教練矢野燿大今天接受媒體訪問時表示，陳偉殷、中野拓夢、高橋遙人等3名選手，春訓將從二軍出發。由於陳偉殷去年球季左肩受傷，在一軍僅出賽2場，矢野燿大指出，從報告上來看，陳偉殷應該還需要一段時間。

台灣旅日球員中，張奕在去年球季結束後選擇直接待在日本、沒有回台灣，陳偉殷則是之前從美國回到日本，王彥程、吳念庭、王柏融也陸續回到日本。樂天金鷲隊投手宋家豪則是在今天上午啟程返回日本，除了動向未明的陽岱鋼，所有旅日球員都已返日備戰。（編輯：屈享平）1110120