孫渝評超前二壘打當MVP 企聯女壘凱撒勇士搶勝

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企業女子壘球聯賽28日移師台中金龍棒球場舉行，兆基穿山甲隊迎戰新北凱撒勇士隊，兩隊一度戰成平手，凱撒勇士孫渝評（圖）把握頂替先發機會，適時二壘打、幫助球隊送回致勝分，率隊以3比2拿勝、獲選單場MVP。中央社記者謝靜雯攝 111年5月28日

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（中央社記者謝靜雯台中28日電）企業女子壘球聯賽今天移師台中，兆基穿山甲隊迎戰新北凱撒勇士隊，兩隊一度戰成平手，凱撒勇士隊孫渝評把握頂替先發機會敲出超前比數二壘打，率隊以3比2拿勝、獲選單場MVP。

2022年企業女子壘球聯賽4月16日開打，今天移師台中金龍棒球場舉行，首戰由兆基穿山甲隊迎戰新北凱撒勇士隊，台中市長盧秀燕致詞提到，身為6都唯一女市長，加上女壘是台中重點推廣運動項目，所以特地到場支持，也喊話希望地主兆基穿山甲隊把冠軍留在台中。

兆基穿山甲隊今天1局靠著失誤、安打、高飛犧牲打先馳得點，陳安心補上安打、送回團隊第2分，凱撒勇士隊2局追分，靠著四壞保送、犧牲觸擊推進，再靠著劉瑄、姜婷思、林晏婷接連安打追回2分、扳平比數。

凱撒勇士隊3局再起攻勢，孫渝評適時二壘打、幫助球隊送回致勝分，終場以3比2拿下勝利，孫渝評獲選單場最有價值球員（MVP）。

凱撒勇士隊總教練韓幸霖表示，陣中主力強打染疫缺陣，孫渝評平常多是代打上場，今天頂替位置先發、表現很好，高中守過二壘，升上大學後守備位置以一壘為主。

孫渝評第3年參加企業女子壘球聯賽，今天打出超前分的打席，她表示沒有多想什麼，把練習的東西在場上發揮出來就好。

孫渝評自評首年打企業女子壘球聯賽時會有一點緊張害怕，但3年來成長很多，心態上變得比較穩定，知道緊張也沒有用、平常心就好，今天是本季第2度拿下單場MVP。（編輯：張芷瑄）1110528