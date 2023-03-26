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陳子豪爆炸頭被詹子賢取笑 春訓多練一壘爭機會

2023/3/26 18:53（3/26 19:41 更新）
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中華職棒26日在台北舉行新球季開季宣告活動，中信兄弟隊由野手陳子豪代表出席，陳子豪喊話想幫助球隊完成3連霸，個人目標則是希望身體健康、創造更多紀錄。圖為陳子豪出席簽名活動，持球留影中央社記者吳家昇攝 112年3月26日
中華職棒26日在台北舉行新球季開季宣告活動，中信兄弟隊由野手陳子豪代表出席，陳子豪喊話想幫助球隊完成3連霸，個人目標則是希望身體健康、創造更多紀錄。圖為陳子豪出席簽名活動，持球留影中央社記者吳家昇攝 112年3月26日
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（中央社記者謝靜雯台北26日電）中職中信兄弟隊陳子豪頂著爆炸頭亮相，他介紹這個髮型花了5個小時燙、很有彈性，但被詹子賢笑像「河馬」；今年春訓多練一壘，多一個位置多了機會，但也提到最重要的還是打擊要發揮。

中華職棒今天舉行開季宣告活動，中信兄弟由野手陳子豪代表出席，陳子豪喊話希望幫助球隊完成3連霸，個人目標則是希望身體健康，可以創造更多紀錄。

陳子豪因為手腕不適沒能參加經典賽，但他表示，傷勢在春訓前就恢復差不多了，目前狀況調整得不錯。陳子豪目前官辦熱身賽5場出賽，總計15打數敲出6支安打，包括1發全壘打。

陳子豪去年球季曾客串守一壘1場，今年春訓在教練團的建議下也開始練一壘守備，他表示，外野、一壘都兼著練，多一個位置、多一個機會，但也提到張志豪一壘守得比較好，因為張志豪是完全專心練一壘。

兄弟隊今年無論外野、一壘都很競爭，陳子豪表示，守位部分就看教練團安排，不管守哪裡，最重要的是打擊要能發揮。

陳子豪今天頂著爆炸頭新髮型亮相，他笑說，某天心血來潮就是燙頭髮，花了新台幣5000多元、坐了5個多小時才完成，頭髮不會難整理，主要時洗頭時要沖乾淨，「因為會卡泡泡」。

陳子豪笑說，新髮型完成後還被隊友詹子賢取笑，「詹子賢一直說我後頸的皮跟河馬一樣」。但陳子豪一邊摸著自己的頭髮一邊跟媒體介紹，「我的頭髮很有彈性」。（編輯：張雅淨）1120326

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