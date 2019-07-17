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網傳少給登革熱防治經費 總統府：已向警方報案

最新更新：2019/07/17 10:37
總統府17日說，網路散播「政府贈款海地卻少給登革熱防治經費」假訊息，府方予以嚴正駁斥，並向警方提出報案依法進行查處。圖為高雄市登革熱防疫消毒。（中央社檔案照片）
總統府17日說，網路散播「政府贈款海地卻少給登革熱防治經費」假訊息，府方予以嚴正駁斥，並向警方提出報案依法進行查處。圖為高雄市登革熱防疫消毒。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北17日電）總統府今天說，網路散播「政府贈款海地卻少給登革熱防治經費」假訊息，府方予以嚴正駁斥；府方並說，此假訊息在短時間內大量操作散布，意圖造成社會紊亂，已向警方提出報案依法進行查處。

總統府發布聲明指出，政府對海地是提供「貸款」興建電網，並要求此建設必須由台灣廠商參與，這是國際常見政府開發援助，不僅協助友邦發展，也為國內廠商創造海外商機。

總統府強調，這是強化對友邦的投資及合作，擴大台灣對海外的整體經貿布局，以達成友邦發展、鞏固邦交及企業商機等三贏綜效，絕非謠言惡指的贈款。

總統府也指出，行政院對於高雄市政府所提出登革熱防治經費新台幣5318萬元，早已於最快時間全數核定，並會核實撥付，中央對於高雄防疫工作，更在人力物力上全力支援，網路所言「要5000萬只給2000萬」，顯然是另外一則惡意不實訊息。

總統府表示，這個假訊息，相同內容，在短時間內大量操作散布，意圖造成社會紊亂，已向警方提出報案依法進行查處。

總統蔡英文先前訪問友邦海地時表示，台灣和海地正在推動「強化海地電網系統計畫」，這是雙邊指標性合作項目，這計畫創造三贏合作，台灣和海地也因此建立更緊密的夥伴關係。（編輯：趙蔚蘭）1080717

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