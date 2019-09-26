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對中國5鋼品雙反調查終判出爐 決議暫不課徵

最新更新：2019/09/26 20:42
財政部26日對自中國進口5項鋼品「雙反調查」作出終判，考量對國家整體經濟利益影響，暫不課徵反傾銷稅及平衡稅。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
財政部26日對自中國進口5項鋼品「雙反調查」作出終判，考量對國家整體經濟利益影響，暫不課徵反傾銷稅及平衡稅。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者吳佳蓉台北26日電）財政部今天對自中國進口5項鋼品「雙反調查」作出終判，考量對國家整體經濟利益影響，暫不課徵反傾銷稅及平衡稅，不過設有「適時檢討機制」，5年內可免重啟調查直接研議是否課徵。

財政部2018年4月17日開始對自中國進口的5項鋼品，展開3宗「反補貼調查」及2宗「反傾銷及反補貼調查」（雙反調查），以具體行動回應美國對中國低價鋼品可能繞道台灣輸美疑慮，為台灣首度祭出雙反調查。

財政部關務署表示，根據先前調查結果，自中國進口5項鋼品，確實存在傾銷及補貼事實，經濟部調查也認為，不課徵對本土產業將有損害之虞，按理可以加徵反傾銷或平衡稅，為期5年。

關務署說，不過，考量課稅對國家整體經濟利益及上下游業者造成的衝擊，最終決定暫不課徵；但仍保留空間，設有「適時檢討機制」，5年內，若因國際經貿情勢有所變化，經濟部或業者認為仍有課徵必要，可再建議課徵，免重啟調查，由關務署的關稅稅率審議小組開會審酌是否要課稅。（編輯：林孟汝）1080926

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