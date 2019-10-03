總統大選決戰百日 韓國瑜搭船射穿雲箭造勢

總統選戰倒數100天，國民黨總統參選人韓國瑜3日在高雄港搭船造勢，航行途中庶民代表第一支穿雲箭未射出落地，韓國瑜返航剛離開，船尾即冒出大量黑煙，船尾海面也漂出疑似油漬。中央社記者程啟峰高雄攝 108年10月3日

（中央社記者程啟峰高雄3日電）總統選戰倒數100天，國民黨總統參選人韓國瑜今天與競選團隊在高雄港搭乘「光榮號」遊港，航行途中射出穿雲箭造勢；新任韓國瑜競選辦公室發言人、新北市議員葉元之也隨行亮相。

韓國瑜中午由國政顧問團總召張善政、國政發言人黃曼昕、葉元之等競選團隊到高雄港棧貳庫搭乘高雄輪船公司「光榮號」遊港，航行途中在船上甲板舉行「世紀領航翻轉台灣 選前100天記者會」，象徵讓中華民國重返光榮。

記者會由韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡主持，為呼應記者會「領航」主題，何庭歡特別換上亮眼的女船長服，全船在「快樂的出航」樂聲中出航。韓國瑜及張善政也戴上草帽，扮成「海賊王」魯夫造型現身，現場充滿濃濃海洋風。

記者會現場還出現一名神秘嘉賓葉元之，韓國瑜並介紹葉元之將成為韓國瑜競選辦公室的第2名發言人，將擔任韓國瑜團隊的「重砲手」。

會中，來自高雄各行各業的庶民代表分別上台見證韓國瑜擔任市長9個月來的有感市政政績包括，雙語教育、路平專案、積水退得快、高雄青創補助及增加高雄能見度等。

張善政致詞表示，高雄港過去沒有讓人振奮的變化，韓國瑜上任高雄市長以來，每次要什麼、中央就不給什麼，一再打壓，因此要翻轉高雄要先翻轉台灣。行政院宣布高鐵延伸屏東，是為延伸而延伸，沒有配套，可謂政策買票。

韓國瑜去年在高雄市長就職典禮時，從棧貳庫搭乘愛之船出發，總統選前100天記者會，同樣選在棧貳庫，象徵韓國瑜當選後，將再次「讓台灣從高雄出發」。

韓國瑜表示，過去3年半總統蔡英文執政讓民眾過得很辛苦，「如果她讓人民過得很好，我會號召所有人一起投給她」，但事實上大家過得並不好，他呼籲，如果憂心台灣的未來，就請投給韓國瑜，「我不相信邪惡會戰勝正義，光明一定會克服黑暗」。

記者會尾聲，韓國瑜和庶民及青年代表當場分別往空中射出「穿雲箭」，象徵射出穿雲箭讓明年1月11日青天白日重現，記者會最後在「世紀領航、翻轉台灣、台灣安全、人民有錢」口號聲中落幕。 （編輯：謝雅竹）1081003

總統大選倒數100天，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜（左2）3日下午在高雄棧貳庫的光榮號渡輪上舉行記者會，並射出穿雲箭。中央社記者董俊志攝 108年10月3日