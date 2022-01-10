新東方公告：董事長俞敏洪文章不代表公司觀點

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（中央社台北10日電）上市公司、中國補教業龍頭新東方晚間公告，其創辦人兼董事長俞敏洪在個人微信文章提到有關公司業務和財務表現，不能代表公司觀點。俞敏洪這篇文章提到新東方去年辭退6萬人，引發熱議。

新東方公告，近期有多份有關該公司的媒體報導，包括引用俞敏洪自2022年1月8日起在「老俞閒話」發表的個人文章，內容有關公司的業務及財務表現。新東方提醒股東及投資者，「該等媒體刊物並無獲本公司授權及並不代表本公司觀點」。

公告說，只有新東方發布並於香港聯交所網站及美國證券管理委員會網站上披露的資料，才可作為來自該公司的資料加以依賴。有關截至2021年11月30日止6個月的財務表現正在審閱，將於1月下旬到2月中旬之間刊發公告。

中國的教育「雙減」政策下，補教業者首當其衝。俞敏洪8日在其個人微信公眾號發文稱，該公司2021年辭退了6萬人。

俞敏洪稱，在中國政策變化、COVID-19疫情和國際關係等因素影響下，新東方去年營業收入下降80%；他表示，公司在員工辭退、退學費和教學點退租等方面花費現金近人民幣200億元（約新台幣880億元）。

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這篇文章在網上熱傳後，俞敏洪10日下午又在「老俞閒話」發文回應稱，即使離開了那麼多的員工，新東方留存下來的員工老師還有5萬名左右，他們的生計部分依賴於新東方健康可持續的發展。「讓大家有個好工作，也是我們管理者需要承擔的使命和責任。」

俞敏洪在文章中表示，曾經有人建議他一次把新東方關掉，但那是不可能的事情，從情感上不能接受，現實中也不具備可行性。（編輯：張淑伶）1110110