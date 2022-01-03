中國補教老師薪資衰退 僧多粥少競爭更激烈

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（中央社記者吳柏緯上海3日電）中國去年實施雙減政策後，多個省市的教育部門要求補教業者在去年底前完成非營利登記。據報導，有些人想要留在業內繼續教課，卻面臨薪資大幅衰退、僧多粥少的競爭。

去年7月下旬，中國官方發布「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」，簡稱「雙減」政策，除了規定義務教育階段學科類課程不得在週末、寒暑假等節假日組織補習，對業者的發展也有許多限制，其中更要求企業的部分業務要轉型為非營利。

隨後，多個省市陸續發布公告，要求登記在案的義務教育培訓機構，須在去年年底前由營利轉為非營利，若無法轉為非營利機構，則會由相關部門註銷登記。

據第一財經報導，去年下半年已經有一波補教老師被資遣或離職的浪潮了。在經過了「營轉非」的大限之後，不少業內的老師再一次面對了失業危機，如果繼續留在這些非營利機構教學，不但薪資可能大幅縮水，工作權益也未必能獲得保障。

報導提到不少仍留下的老師，若不是無處可去，就是仍對教學有熱誠，認為在轉型之後也能發揮所長。

據報導，中國補教巨頭「好未來」旗下的教育品牌學而思培優，近日為選擇留下來的老師提供了兩個選擇，「留在學而思培優，但轉型做素質教育或是內容出版等工作」，或是「繼續做學科類培訓工作，但轉至集團旗下的非營利性機構」。

然而報導引述一名業內老師的看法表示，轉到非營利機構代表著薪資減少，而且簽訂兼職合約，而非正式人員合約，工作權益難以保障。

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這名老師進一步指出，據他們獲知的消息，在過去的情形，正常情況下，一名新進老師每月薪資有人民幣6000元（約新台幣2萬6000元）左右，而資深的老師薪資更高。然而若到非營利機構教課，底薪約2000元，加上鐘點費，月薪最多大概只有4000元左右。

此外，也有學而思培優教師在報導中提到，企業轉型成非營利機構後，更傾向將資深的老師留下。甚至之前進行了素質教育項目的選拔，能留下來的多是較資深的老師。（編輯：張淑伶）1110103