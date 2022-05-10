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全球20國出現不明兒童肝炎 中國海關加強檢疫

2022/5/10 15:09
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（中央社台北10日電）全球20國出現不明病因的兒童急性重型肝炎病例，中國海關總署要求全國海關對來自有病例國家的入境旅客，加強檢疫查驗工作，嚴防疫情傳入。

世界衛生組織（WHO）近期表示，截至5月1日，全球有20國通報至少228起兒童感染不明病因肝炎的極可能病例，另外正在調查中的病例還有50多起。多數病例來自歐洲，但美洲、西太平洋和東南亞也傳出病例。

其中印尼衛生部表示，首都雅加達有3名兒童死於不明病因肝炎，都有發燒、黃疸、抽搐和失去意識的症狀。

據央視新聞5月9日報導，中國海關總署近日要求全國海關對來自有病例報告的國家及地區的入境旅客，加強健康申報、體溫監測、醫學巡查等檢疫查驗工作，對出現腹痛、腹瀉、嘔吐和黃疸等症狀的旅客，特別是兒童應進行醫學檢查。

對經醫學檢查，疑似患有不明病因兒童急性重型肝炎的旅客，將移交指定醫療機構進一步診治，並進行後續追蹤。

報導提醒，不明原因兒童急性重型肝炎症狀包括黃疸、嘔吐、腹瀉、腹痛等。世衛建議，徹底洗手有助減少許多常見感染的傳播。（編輯：唐佩君/陳沛冰）1110510

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