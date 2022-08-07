陸委會再次譴責北京軍演 要求停止不理性作為

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（中央社記者呂佳蓉台北7日電）共軍近期在台海的軍演落幕，陸委會今天晚間再度譴責北京當局，指兩岸已漸行漸遠，陸方應立即停止各種惡劣的不理性作為。

陸委會發布新聞稿，再次譴責中方連日大規模軍演挑釁、破壞台海和平現狀，及嚴重侵犯國家主權的粗暴動武行徑。

陸委會指出，北京當局從未尊重民意、蔑視人民福祉權益，一意孤行升高台海局勢緊張、更無視國際社會對其危害區域安全的嚴厲譴責，我方再度正告對岸切莫一錯再錯、立即停止各種惡劣的不理性作為。

陸委會強調，中共近期挑釁式導彈攻台演習，以機艦、無人機侵擾我方，更不斷傳播錯假訊息、報復脅迫企業團體與民眾，完全漠視台灣民眾對中共錯誤主張的堅拒與武力威嚇的抗議。

陸委會指，兩岸距離已漸行漸遠，這完全是中共決策當局錯誤政策及誤判情勢所致。

陸委會重申，兩岸互不隸屬是客觀現狀與事實，台灣從來就不是中華人民共和國的一部分，台灣的未來只有2300萬台灣人民才能決定。政府相關部門堅守崗位、妥慎應處中共對台複合性施壓，堅定捍衛國家主權安全，守護民主自由防線。

陸委會強調，台灣絕不會在壓力下妥協屈服，呼籲全球民主夥伴持續支持台灣，遏止專制政權一再冒進、堅定守護民主和平理念價值。

共軍4日中午起在台灣周邊海域舉行實彈演習到今天中午。而中國大陸發布的6個臨時危險區飛航公告今天中午12時失效，第7區則在明天上午10時失效。（編輯：邱國強）1110807