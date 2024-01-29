中國青年重拾現金支付 消費有痛感才能存錢

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（中央社台北29日電）當前行動支付在中國日益普及，不過年輕人卻熱衷於重拾現金消費，並說這樣花錢有痛感才能真正省錢並存錢。

中國科技媒體36氪旗下的年輕態公眾號「後浪研究所」28日報導，今年26歲的貝果是公家機關文職員工，月薪人民幣1萬元（下同，約新台幣4萬4000元），她在上海因無需繳房租，這個薪資對她而言算是綽綽有餘。

即因如此，及時行樂的貝果甚少留意銀行存款餘額，想買就買，直到有回網路購物被告知帳戶餘額不足，才開始留意流傳於網路的「現金攢錢法」，因為推薦的部落客文章說，不僅能確保日常開銷，還能積攢有餘。

於是從去年10月開始，貝果每天出門都帶著錢包，如今上街購物結帳，當店員注視並持感應槍準備要掃她的手機條碼，她則是不疾不徐掏現金。

對於貝果而言，比起直觀數字的變化，鈔票給出去錢包就變薄的觸感，使得她消費更理性，再也不會輕易網購討人喜歡又廉價的小玩意，並成功抵擋若干商店需要掃條碼才能購物的誘惑，每個月下來，最少能存數千。

雖然現金消費在中國被大家鄙夷且拋棄，但是30歲兩個孩子的媽媽Lucy說，剛開始用現金消費還覺得有些丟人，但有錢花總比沒錢花強。

與丈夫經營教培機構的Lucy坦承，因生意有起色也買房買車並戶頭裡有積蓄，但投資養殖業失利反背債200多萬元，於是開始養成現金消費並攢錢的方法度日，並說這樣還能限制她的開銷，因提款必須拿身分證跑銀行。

Lucy表示，之前曾說：「甚麼時候能發現我沒錢了？就是我開始用現金了。」所以改以現金消費的起初上超市購物，大家都在排隊，掏現金支付的當下還覺得丟人，後來也想開了，畢竟強過口袋裡空空如也。

她表示：「最搞笑的是，我現在出門花現金去買菜，我媽和阿姨看到就都不讓我付錢，因為他們都以為我是沒錢了，我就解釋，說我現在不是沒錢了，是我就想花現金了。」

Lucy說，身上帶100元出門就只能花100元，因此限制沒必要的開銷，並戒掉報復性消費的習慣。

28歲的木木自從重拾現金消費，即關閉所有免密的App支付，因為「微信裡有錢的話，我真的會忍不住花掉」，並說現金消費還有個好處就是商家會自動抹零，可能價格22元3毛的商品，結帳時只需費22元即可。

報導說，刊登於社會科學研究網（SSRN）的文章「行動支付管道對消費者消費的影響」（The Impact of Mobile Payment Channel on Consumer Consumption）指出，行動支付弱化消費行為的心理痛感，也在無形中增加一般人的交易金額和購買頻率。

網傳影片「無節制消費的元凶」則說，一般人消費沒有痛感，「當時那個數字出去的時候是沒有痛感的…但花現金就很直觀，你錢包裡有一沓現金，每天把錢掏出來的時候，看見它變薄了，你是有感覺的」。（編輯：曹宇帆/陳鎧妤）1130129