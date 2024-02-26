高舉國安大旗 中國發布新方案加強工業數據安全

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（中央社台北26日電）中國工信部今天公布新方案指出，保障數據安全事關國家安全，因此要求加強多方安全計算、數據防勒索、數據溯源、商用密碼等技術產品在工業領域的應用，以加強中國工業領域的數據安全保障。

綜合中國媒體報導，中國工信部今天在官網發布「工業領域數據安全能力提升實施方案（2024-2026年）」，提到上述內容。

這項方案指出，數據是數位經濟時代的關鍵新型生產要素，保障數據安全已成為「事關國家安全與經濟社會發展的重大問題」。隨著大規模數據洩露、勒索攻擊等風險形勢日趨嚴重，中國工業企業數據安全意識和能力普遍薄弱。

方案提到，要促進應用推廣和供需對接，加大多方安全計算、數據防勒索、數據溯源、商用密碼等技術產品在工業領域的試點應用。

這項方案要求，要組織遴選一批在各行業具有廣泛應用價值的通用數據安全技術和產品，打造一批針對行業、針對場景、針對中小企業的數據安全解決方案，形成一批工業領域數據安全典型案例，分行業、分地區開展宣傳推廣。

方案也宣示加大數據安全人才培養，實現涵蓋3萬人次、培養超過5000名人才的培訓，在2026年底前實現數據分類分級保護的企業逾4.5萬家，至少涵蓋年營收在各省區行業排名前10%的規模以上工業企業。

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近幾年來，中國政府機關和國企正加速改用國產軟硬體取代進口軟硬體，理由係擔心遭到境外駭客攻擊。過去3年，中國以「國家安全」為由，加強對企業及轉輸用戶數據監管。2022年7月，中國網約車巨頭滴滴便因此被重罰12億美元（約新台幣378億元）。

在中國工信部這項方案推出前，中國國家安全部2023年12月宣布，將展開地理資訊數據安全風險專案清查治理，並聲稱「個別境外組織」企圖利用地理資訊系統軟體，展開情報竊密活動。（編輯： 邱國強）1130226