港府首引反恐條例起訴反送中支持者 被告否認控罪

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（中央社記者張謙香港23日電）香港當局近日首次引用反恐條例起訴7名「反送中」運動支持者；2019年12月8日前後，警方在多個地點搜出槍械和炸彈後逮捕7名被告，綜合本地媒體報導，這起案件今日在高等法院審理，7名被告否認控罪。

案情顯示，在2019年12月8日的國際人權日，民間人權陣線舉行「反送中」遊行，在遊行日前後，警方在多個地點檢獲槍械和炸彈，並逮捕一批人。

據報導，控方在庭上表示，7名被告計畫在「12.8」遊行當天，在港島軒尼詩道英皇中心附近先施放小型炸彈，誘使警察到場，然後引爆兩顆較具威力的炸彈，造成警察死傷。

他們也計畫用長槍射擊警察。據指出，兩顆較具威力的炸彈內藏鐵釘，可導致400公尺以內的人死亡或受傷。

據報導，律政司依反恐條例起訴各人，具體罪名有「對訂明標的的爆炸的禁制罪」及「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」等，7人否認控罪。

7名被告中，6名男被告為張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦及許湛榮，他們否認在反恐條例下的「串謀犯對訂明標的之爆炸」罪（或交替罪），也否認串謀謀殺罪。

餘下一名女被告劉佩凝否認在反恐條例下的「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪」。這是香港律政司首次引用反恐條例進行起訴。

香港有不同法令處理與恐怖主義相關的罪行，其中之一是聯合國（反恐怖主義措施）條例第575章，即上述反恐條例。

2001年9月11日美國發生恐怖襲擊後，聯合國安全理事會通過關於防止恐怖主義行為的措施的決定，港府據此訂定反恐條例，並先後進行修訂。（編輯：謝怡璇）1130423