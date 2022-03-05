美國合唱界盛事 百人吟唱布農族語歌曲

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美國合唱指揮協會（ACDA）西區年會在加州長堤市舉行，讀譜會超過百人參與，演唱台灣音樂人聶焱（右） 編曲的布農族語歌謠「媽媽的眼睛」（Cina） 。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年3月4日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯4日專電）上百位來自美國各地的合唱團專業人士，今天在加州長堤的會議中心，手拿著樂譜，眼盯著拼音歌詞，一字一句唱出台灣布農族語的歌曲「媽媽的眼睛」（Cina）。

歌詞唱著：「媽媽有一雙明亮的眼睛，注視著孩子的成長，雖然每天都很辛苦，但她的心裡是喜悅的。」

這首歌原名「媽媽頌」，最早為作曲人周偉寬以台語創作，後來在原住民教會傳唱，經南投信義鄉的東埔國小校長馬彼得改編為布農族語的合唱版本，由「原聲童聲合唱團」唱紅。

馬彼得與原聲的故事在2021年拍成電影「聽見歌 再唱」，這首歌感動台灣觀眾，如今它跨海流傳到太平洋這一頭的美國。

促成這首台灣歌飄洋過海的幕後推手，是南加州大學（USC）合唱系博士候選人聶焱庠。他將這首歌重新編曲，投稿參加美國合唱指揮協會（ACDA）西區年會評選，在60多件作品脫穎而出，入選讀譜會7件作品之一，也是入圍者中唯一外國作曲人。

ACDA是全美最大合唱組織，每年舉辦區域或全國年會，吸引全美合唱團專業人士、指揮、作曲家、經紀公司、樂譜出版社參與，舉辦音樂會、研討會相互交流。讀譜會（reading session）是新興作曲家發表作品的平台，在作曲家介紹曲子之後，所有來賓一起演唱。

眾人演唱之前，聶焱庠用英語說明：「這首歌是用布農族語演唱，這是在台灣人口約6萬人的原住民族，雖然大家不熟悉這個語言，但我們唱這首歌，希望保存這個文化傳統。所以我改編這首歌曲的目標，是給高中或大學的合唱團，編曲不會太難，讓每個人都很容易唱。」

不同於原版的同聲合唱，聶焱庠改編「媽媽的眼睛」為多聲部的混聲合唱，中間加入一段原住民吟唱，並用華語歌「母親您真偉大」旋律結尾。眾人演唱結束，給予台上指揮的作曲人聶焱庠熱烈掌聲。

因為疫情，ACDA年會暌違兩年才恢復實體舉辦，讀譜會群眾仍然戴著口罩唱歌。雖大多數是講英語的美國人，但輪到「媽媽的眼睛」這首歌讀譜的時候，每個人靠著拼音，搭配歌詞附註的英文翻譯，讓布農族的溫暖音樂充滿著會議廳。

聶焱庠向中央社記者說，這就是合唱迷人的地方，雖然大多數不懂這個語言，透過音樂大家緊緊相繫在一起；他很榮幸藉著這個機會，把這個語言傳唱下去，在國際舞台上讓更多人認識台灣的合唱音樂。

南加大合唱與宗教音樂系主任葛拉西斯（Cristian Grases）向中央社記者解釋，「媽媽的眼睛」這首合唱作品具有文化保存意義，「不只是演唱，同時將它寫成樂譜、重新編曲，如此重要的文化傳統能在時間的流逝當中保存下來。我們很驕傲，聶焱庠做出很好的表率」。

葛拉西斯表示，聶焱庠帶著在台灣合唱界多年工作經驗與得獎紀錄，「原本已經是很成功的音樂人」，這幾年來到美國攻讀博士，表現傑出，南加大合唱音樂系很高興有他的加入。

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合唱音樂不只保存傳統，更促進台美交流。葛拉西斯在系上教南美洲及亞洲的合唱音樂。聶焱庠將布農族語「媽媽的眼睛」重新編曲，在另一名教授勞律森（Morten Lauridsen）課堂上發表。2020年初一場音樂會上，台灣歌者與南加大學生合作，在洛杉磯演唱。

葛拉西斯表示，系上對於亞洲的合唱音樂很有興趣，多名教授都曾訪問台灣。他自己計劃8月到台灣，為福爾摩沙合唱團主辦的音樂營擔任客席指揮。他說：「台灣是一個很棒的國家，擁有獨特而美麗的文化傳統，同時也是我們親近的知心好友。」（編輯：黃自強）1110305

美國合唱指揮協會（ACDA）西區年會在加州長堤市的會議中心舉行，舉辦音樂會、研討會吸引合唱界專業人士參與，讀譜會（圖）供新興作曲家發表作品，眾人參與演唱。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年3月4日

就讀南加州大學（USC）合唱音樂系博士班的聶焱庠（左4）編曲作品「媽媽的眼睛」（Cina） 入選美國合唱指揮協會（ACDA）西區年會的讀譜會7件作品，也是唯一入圍的外國作曲人。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年3月4日