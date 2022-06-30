日出身體劇場7月現身國美館 詮釋做工的人

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（中央社記者王寶兒台北30日電）今年為已故畫家洪瑞麟110歲冥誕，北美館及國美館皆推出洪瑞麟特展，懷念大師身影。國美館另於7月舉辦移動式演出「致：未曾凝視的____」，以身體詮釋做工的人。

台北市立美術館3月推出「掘光而行：洪瑞麟」特展後，國立台灣美術館則在5月推出「做工的人：洪瑞麟與台灣美術中的勞動身影」特展，另外邀請日出身體劇場從特展內容出發，以參與式創作工作坊及移動式演出「致：未曾凝視的____」，跨域詮釋特展。

國美館館長梁永斐今天透過新聞稿表示，期待藉由視覺藝術與表演藝術的跨域合作，不僅能讓台灣美術史上的珍貴作品與當代創作者擦出嶄新的火花，也能提供民眾觀賞展覽更多元的視野。

日出身體劇場團隊成員來自舞蹈、戲劇、馬戲等不同背景，團隊成員日前在參與式創作工作坊中，帶領民眾舒展身體，自國美館「做工的人」特展展出作品延伸想像，讓民眾親身體驗表演的創作歷程。

移動式演出「致：未曾凝視的____」同樣以「做工的人」特展展品為靈感，讓表演可以隨時隨地、於任何場所發生。觀眾將跟隨「引路人」遊走於國美館和展覽室內，體驗身處舞台上、多段演出在身邊同時發生的獨特觀看體驗。

「致：未曾凝視的____」移動式演出將於7月2日及3日下午於國美館內上演。（編輯：管中維）1110630