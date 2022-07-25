女高音徐以琳學生齊聚一堂 為老師開驚喜音樂會

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（中央社記者趙靜瑜台北25日電）女高音徐以琳是台灣少數兼具教學與歌唱實力的聲樂家，今年初從東海音樂系退休，桃李天下，她的學生陳美玲、陳珮琪與石易巧等為她發起驚喜音樂會，師生將同台演唱歌劇經典選粹。

徐以琳接受中央社專訪時表示，這一份「愛的禮物」讓她很感動，「我總希望我的學生們能夠開發條件與潛能，長成自己該有的樣式」。

徐以琳出生於台北，自幼學習鋼琴與聲樂，初中時隨團契詩班去醫院與監獄演唱，「有的病人躺在床上，聽我唱歌居然會笑；有的在獄中想起自己過往，低頭拭淚，我才知道音樂的力量。」

徐以琳世新畢業，但沒一天做過新聞工作，她將自己唱的「陽關三疊」和莫札特歌曲寄到美國，結果被美國密西根大學錄取，開啟了她的音樂生涯。1983年學成後返國發展，後又赴美加州大學進修，近年在東海大學音樂系長期教導聲樂，並舉行獨唱會，橫跨戲劇、抒情、花腔等唱法，不斷自我挑戰，堪稱聲樂界變形女金剛。

徐以琳的教學充滿「焚燒式熱情」，徐以琳說：「我聽到學生唱得好，會不由自主流下眼淚；但是遇到沒有準備就上課的，也會臭罵一頓。」和學生們一起哭一起笑，純粹感性的音樂教學方式成了徐以琳的音樂招牌。

多年來徐以琳依舊站在舞台上接受樂迷試煉，她也不曾放棄學習，「對聲音的挑戰，我永遠都不會厭倦。」徐以琳也深度探索解剖學介紹人體結構、肌理運用，以聲學原理解構如何發聲，進而建構美聲文化的教學，「身體就是聲樂家的樂器，要知道如何運氣讓聲帶振動而有不會傷害身體，這真的很重要。」

徐以琳桃李滿天下，包括女高音陳美玲、許育甄；次女高音石易巧，女中音陳珮琪，男高音林健吉、林義偉，蕭家駒、莊昀叡；男中音葉展毓、蔡政呈以及男低音廖宇盟等都是她的學生；女高音何佳陵已經站上舊金山歌劇院，石易巧也在德國德國Ulm劇院擔任駐院獨唱歌手，都能獨當一面，發光發熱。

石易巧表示，老師教學充滿熱情，有話直說，「我剛進東海上老師的課，很多都打掉重練，老師從發聲學到解剖學，鉅細靡遺，就是希望大家能夠健康地唱歌，這一點影響深遠」。

石易巧說，老師的學生都知道，無論是對於母音的要求、氣息支持的訓練、聲音傳送的目標、音色共鳴的統一、樂句線條的連續、歌聲角色的刻畫，一直到持續求新求變的激勵，透過老師的傳承，成為大家發光發熱的養分。

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徐以琳出生在一個充滿愛的家庭，除了父母與兄姊6人以外，家中還陸續收留飼養過狗、貓、魚、鴿子、鸚鵡、兔子等寵物，「我有機會學習愛與被愛的功課。」徐以琳說，學生都知道她愛狗狗貓貓，「音樂會扣掉相關成本盈餘將全數捐給愛護動物相關團體，讓愛傳揚，我很開心」。

「傳．聲」與愛同行音樂會演出曲目包括奧芬巴赫「船歌」、羅西尼「我有一個好主意」、義大利民謠「我的太陽」、小約翰‧史特勞斯歌劇「蝙蝠」的「第二幕終曲」、威爾第「飲酒歌」等，徐以琳也將演唱選自理查‧史特勞斯歌劇「玫瑰騎士」中的第三幕終曲三重唱「答應我」等。音樂會將於8月30日舉行，地點在台中國家歌劇院大劇院。（編輯：管中維）1110725