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美對墨祭關稅日車廠領跌 亞股多數收黑

最新更新：2019/05/31 18:34

（中央社香港31日綜合外電報導）美國總統川普無預警宣布，對所有自墨西哥進口的貨品課徵關稅，引發投資人緊張，東京股市應聲下挫，引領亞洲股市今天多數收黑。

法新社報導，川普在推特宣布，6月10日起對所有墨西哥貨品課徵5%關稅。消息傳出後，在墨西哥設廠的汽車製造商股價重挫。

川普還說，對墨西哥關稅將逐漸調升，直到「非法移民」停止經由墨西哥進入美國。墨西哥主管北美事務的外交部次長則表示，美方行動如「災難」，並矢言報復。

日本車廠股價今天應聲下挫，其中本田（Honda）跌4.26%、馬自達（Mazda）跌7.13%、日產（Nissan）跌5.31%、豐田（Toyota）跌2.84%。

美國和中國間的貿易戰已拖長，川普宣布的最新行動無助緩和投資人焦慮。這也使得美國、加拿大和墨西哥達成的新北美貿易協定恐生變，這份協定尚待三國國會批准。

澳盛銀行集團（ANZ Banking Group）駐新加坡研究主管吳坤（Khoon Goh，譯音）表示：「美中達成貿易協議的可能性甚至將更低。到頭來若美國能任意課徵關稅，談協議又有何意義？」

東京股市今天收盤下滑1.6%，香港和新加坡股市皆收跌0.8%，上海股市收低0.2%。但雪梨和首爾股市收盤小漲0.1%，威靈頓股市收高0.5%，台北股市終場更上揚1.1%。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1080531

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