貿協國企及特訓班納職訓補助範圍 最高10萬

（中央社記者廖禹揚台北7日電）為協助年輕人順利就業，外貿協會培訓中心（ITI）開設的國企班及特訓班自今年起納入勞動部「產業新尖兵試辦計畫」補助範圍，課程結訓後90天內就業者，最高可獲10萬元補助。

中華民國對外貿易發展協會今天發布新聞稿表示，ITI開設國際企業經營班（國企班）與國際企業特訓班（特訓班），今年將納入產業新尖兵試辦計畫補助範圍，只要在開訓前未滿30歲的本國籍待業青年（未投保勞保、就保），即可向各地勞動力發展署申請訓練補助。

外貿協會提醒，申請者應事先登錄台灣就業通會員，並完成「我喜歡做的事」測驗，了解個人興趣及參訓需求，再提出申請書、依訓練單位規定進行報名；確認參訓後須於開訓日次日起10天內至網站專區線上回報，並留存繳費證明及結訓證書，作為申請補助憑證。

外貿協會表示，ITI國企班開放取得教育部承認國內專科（含）以上院校（不限科系）畢業證書的本國籍國民報名，男性應考人須免役或可於今年6月30日前退伍者即可報考。1月19日將於台北國際會議中心舉行招生說明會，可至ITI官網（https://www.iti.org.tw/ibap）報名。

勞動部為協助青年取得5+2創新產業發展所需技能，跨部會推動產業新尖兵試辦計畫，15至29歲本國籍、有訓練需求的待業青年，都可申請參加，計畫從今年1月起至12月底受理申請。（編輯：林淑媛）1090107