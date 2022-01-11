和泰產調整防疫保單 隔離補償金擬腰斬到3至5萬元

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（中央社記者謝方娪台北11日電）和泰產險推出隔離賠新台幣10萬元防疫保單，保費不到千元，短短11天買氣大增，被譽為「新防疫神單」；不過和泰產今天傍晚已下架保單，和泰產內部將調整商品內容，擬將隔離補償下修為3至5萬元，理賠金形同腰斬，不過保費將比895元便宜。

和泰產月初推出隔離賠10萬元、確診再賠5萬元的防疫保單，開賣短短11天已賣近2萬件，被外界譽為繼臺產以後的「新防疫神單」，和泰產官網更一度因湧入投保人數過多，網站「卡卡」。不過和泰產今天緊急公告，傍晚6時將下架商品，待調整後重新上架。

和泰產指出，由於此張保單收到民眾廣大迴響，為能符合更多民眾投保需求並兼顧公司風險胃納，於今天傍晚下架商品，透過下調保額、讓可銷售數量再拉高，下修保額後，保費也會連帶下調，預計17日再上架調整後商品，供民眾購買。

目前和泰產內部研議，將隔離補償金自業界最高10萬元下修至3至5萬元，保費也將比原先895元便宜。扣除臺產以及和泰產隔離賠10萬元防疫保單，目前產險業界隔離補償保額約落在2萬元至5萬元區間。

臺產2020年底推出一張保費500元、隔離就賠10萬元的防疫保單，熱銷逾400萬件，台灣平均近6人就有1人投保臺產防疫保單，不過一年期的保單本月將到期，產險業近日陸續推出新防疫保單搶接商機。

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儘管臺產防疫保單創下保險史奇蹟，不過去年中旬本土疫情升溫，臺產也幾乎將逾19億元保費收入回吐，保單獲利情形及公司風險胃納備受外界關注。

和泰產1日推出防疫保單「新疫點零補償型專案」，拉高隔離補償保額，保戶於保險期間內若接獲政府開立的隔離通知，即可獲得10萬元定額補償，若保戶確診，可再獲得5萬元補償保險金，不分職業、性別、年齡，採單一費率，外國人也能投保，保費定為895元，僅供網路投保。開賣短短11日，承保件數約已衝高至近2萬件。（編輯：潘羿菁）1110111